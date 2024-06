Le funzioni IA di iOS 18 saranno rivoluzionarie, ma dovrete aspettare per provare quelle più avanzate

Poco prima dell'inizio della tanto attesa WWDC 2024, l'analista Ming-Chi Kuo ha condiviso le sue previsioni su iOS 18 e sulle altre novità che Apple potrebbe annunciare. Il keynote dell'evento, che si terrà alle 19:00 italiane del 10 giugno, promette di rivelare diverse innovazioni, tra cui alcune funzioni di intelligenza artificiale per i futuri dispositivi Apple.

Secondo Kuo, iOS 18 integrerà molte potenti funzioni AI in tutto il sistema operativo e nelle sue applicazioni di base. In particolare, Siri, l'assistente vocale di Apple, dovrebbe ricevere un importante aggiornamento. Tuttavia, Kuo ha sottolineato che le capacità delle funzioni AI sui dispositivi saranno limitate a causa della memoria di 8GB, che è insufficiente per supportare un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). Per ovviare a questa limitazione, Apple combinerà LLM locali con quelli lato server per offrire le funzioni AI.

Le funzioni AI lato server, però, potrebbero essere introdotte in fasi successive. Kuo non ritiene che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di Apple rappresenti una svolta immediata nel settore, ma sostiene che i forti investimenti dell'azienda in apprendimento automatico e intelligenza artificiale diano i loro frutti in futuro.

I LLM lato server richiedono un addestramento più lungo rispetto ai modelli installati in un ambiente locale. Kuo ha suggerito che le funzioni più avanzate, dipendenti dai server, potrebbero essere introdotte gradualmente e probabilmente limitate ai modelli iPhone 15 Pro e alla serie iPhone 16 e successive.

In conclusione, Kuo ha affermato che, dopo la WWDC24, Apple non sarà più vista come un'azienda in ritardo nella corsa all'IA, ma come un competitor significativo con un approccio unico e strategico.