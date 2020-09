DAZN è finalmente disponibile su tutti i dispositivi Huawei Mobile Services

Appassionati degli eventi sportivi e possessori di uno smartphone o un tablet Huawei? Ci sono buone notizie, l’app di DAZN è finalmente scaricabile da tutti i dispositivi dotati di Huawei Mobile Services tramite AppGallery.

Come sicuramente già saprete se seguite le news del mondo degli smartphone, sugli ultimi prodotti mobile di Huawei non sono presenti i servizi Google come il Play Store ma a colmare questa mancanza sono stati introdotti i Huawei Mobile Services e lo store AppGallery.

Pian piano il negozio online di applicazioni di Huawei si sta popolando delle app più diffuse, in modo da permettere anche a chi possiede un dispositivo del brand di vivere la migliore esperienza Android anche senza il bisogno di affidarsi ai servizi del gigante delle ricerche americano.

Finalmente è arrivato il turno anche di DAZN, applicazione dedicata alla visione in streaming degli eventi sportivi di ogni genere. Se siete interessati a seguire la Serie A TIM, le gare MotoGP, Moto2, Moto3, il tennis, il calcio internazionale, il ciclismo o, in pratica, qualsiasi altro evento sportivo trasmesso tramite la piattaforma, ora potrete accedere al servizio comodamente anche dal vostro smartphone o tablet Huawei.

“Lo sport appassiona, unisce, crea squadre e sostenitori. Per noi rendere l’offerta DAZN disponibile per tutti i device Huawei vuol dire offrire a tutti i nostri utenti la possibilità di ritrovarsi, tifare e seguire i propri sport preferiti anche in mobilità. Venire incontro alle esigenze dei consumatori è per noi una priorità”. Ha commentato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

Scaricare l’applicazione DAZN è facile e veloce. Vi basterà recarvi su Huawei AppGallery, cercare tramite il campo di ricerca il nome dell’app e, una volta apparsa tra i risultati, selezionarla e cliccare sul tasto Installa. Una volta installata, l’icona dell’app apparirà sulla vostra homescreen oppure nella lista presente nell’app drawer.