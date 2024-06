Vodafone TV: Intrattenimento e Sport te li regala Vodafone

La scelta di un operatore telefonico nel 2021 ormai non si basa più solamente sulla qualità della rete o sulla sua capillarità.

Le esigenze di intrattenimento e di socialità tramite Internet sono diventate, infatti, elementi importanti tanto quanto la velocità di download o di ping, con molte persone che decidono di affidarsi ad un gestore piuttosto che ad un altro proprio per la capacità di unire la qualità della rete a servizi aggiuntivi in grado di valorizzare la propria esperienza.

Vodafone, operatore che a livello di qualità di segnale non ha nulla da invidiare alla concorrenza, dimostra di aver ben compreso questa nuova esigenza di mercato, con tante promozioni che vedono al centro proprio la Vodafone TV e i servizi streaming fra i più popolari del momento come Prime Video e Now. Vediamo meglio insieme le proposte dell'operatore rosso per accontentare gli utenti più esigenti!

Vodafone TV, la soluzione ideale per i vecchi televisori

Come saprete, quest'anno avrà luogo una nuova grande rivoluzione per il segnale televisivo, con l'arrivo di un'era basata sulla ricezione del nuovo segnale DVB-T2.

Per tutti coloro che sono in possesso di un vecchio apparecchio non in grado di supportare i nuovi canali, la Vodafone TV potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per non dover smettere di usufruire del proprio televisore non compatibile con il nuovo segnale.

Infatti, per chi possiede un piano Vodafone casalingo con attiva una promozione ADSL oppure Fibra, è possibile ricevere gratuitamente un box Vodafone TV, in grado di ridare vita ai vostri schermi, grazie al pieno supporto a tutti i servizi di streaming più in voga del momento, siano essi pensati per l'intrattenimento oppure per lo sport.

Ma non solo: il TV box è infatti pienamente compatibile con il nuovo segnale che presto diventerà uno standard, unendo quindi la necessità di continuare a godere dei canali "classici", a fianco di tutte le sconfinate possibilità regalate dallo streaming.

Fra i servizi streaming disponibili si segnalano, fra gli altri:

Netflix

Amazon Prime Video

DAZN

NOW

YouTube

Il risparmio grazie a Vodafone

Se il vostro desiderio, quindi, non è solo quello di essere pienamente al passo con i tempi, utilizzando i vecchi apparecchi, ma state anche cercando il massimo risparmio dall'unione di diversi servizi streaming, Vodafone ha pensato alle seguenti promozioni in grado di farvi risparmiare una buona somma mensile.

il piano Vodafone TV INTRATTENIMENTO e NOW Entertainment, a soli 12 euro al mese (5 euro per il primo mese), offre un ricco catalogo che comprende serie TV, show e documentari per tutta la famiglia; se amate il calcio e le discipline motoristiche, il piano Vodafone TV SPORT PLUS e NOW Sport è quello che fa per voi. L’abbonamento mensile costa 30 euro e offre la possibilità di seguire le dirette delle partite della serie A, della UEFA Champions League e della UEFA Europa League. Il catalogo include anche i Gran Premio di Formula 1 e di MotoGP e tante altre competizioni sportive; chi vuole vedere serie TV, show e sport può attivare il piano Vodafone TV SPORT PLUS con NOW Entertainment e Sport e avere accesso al più vasto catalogo disponibile per i clienti Vodafone. L’abbonamento costa 40 euro al mese e dà diritto a uno sconto di 8 euro sul costo dell’offerta di rete fissa.

Se queste opzioni non risultassero per voi sufficienti, sappiate inoltre che per tutti coloro che sottoscriveranno uno qualsiasi dei piani Vodafone TV, l'operatore rosso omaggerà 6 mesi di NOW Cinema e ben 12 mensilità di Prime Video. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata, proprio sul sito Vodafone, raggiungibile tramite questo collegamento diretto.