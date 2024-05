TIMVISION con DAZN, aumenti fino a 10€ per i già clienti

TIM sta informando i suoi clienti di rete mobile e fissa abbonati a TIMVISION con DAZN che, a partire dalla fine di giugno 2024, ci sarà una rimodulazione dei prezzi con aumenti compresi tra 4 e 10 euro al mese. Dal 9 giugno 2024, i clienti interessati potranno aderire a nuove offerte a prezzi scontati, ma con un vincolo di 12 mesi.

Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale di TIM, queste modifiche sono necessarie:

per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono i contenuti di DAZN

Nelle scorse settimane, la piattaforma di streaming aveva annunciato adeguamenti al listino per i piani annuali in scadenza a luglio.

Il costo mensile di alcune offerte TIMVISION aumenterà tra 4 e 10 euro (IVA inclusa), a seconda dell’offerta attivata.

I clienti TIMVISION interessati dalla modifica contrattuale sono stati informati tramite email, nell’ambito di una campagna di comunicazione svolta dal 27 al 31 maggio 2024. Chi ha associato una linea mobile TIM alla propria offerta TIMVISION riceverà un SMS a partire dal 15 giugno 2024, mentre coloro che hanno associato una linea fissa TIM all’offerta riceveranno un avviso nella fattura di giugno 2024.

Per i clienti di rete mobile, il primo addebito con l’aumento sarà successivo al 30 giugno 2024, mentre per i clienti di rete fissa partirà dal 1 luglio 2024.

Le offerte coinvolte includono:

TIMVISION Gold

TIMVISION Gold Plus

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

TIMVISION Calcio e Sport con Netflix

DAZN Plus

Le promozioni in corso non subiranno variazioni. I clienti possono verificare le condizioni economiche della propria offerta TIMVISION accedendo all’area riservata MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119. I clienti di rete fissa possono anche verificare la variazione nella sezione “Dettaglio dei Costi” della fattura TIM.

Per ora sappiamo che l'offerta TIMVISION Calcio e Sport con DAZN e Infinity+ subirà un aumento fino a 40,99 euro al mese, mentre l’offerta TIMVISION Gold con DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix aumenterà a 56,99 euro al mese.

Diritto di recesso

I clienti che non intendono accettare la variazione contrattuale possono recedere senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 29 agosto 2024 (1 luglio per i clienti di linea fissa). L’aumento del costo mensile sarà applicato dal primo addebito successivo al 30 giugno 2024 (1 luglio per i clienti di rete fissa), restando il diritto di recesso.

In alternativa, tutti i clienti interessati potranno aderire, a partire dal 9 giugno, a una nuova offerta dedicata ai clienti TIMVISION. I dettagli saranno disponibili nella sezione “Offerte per Te” dell’area riservata MyTIM, contattando il Servizio Clienti 187 o recandosi presso un negozio TIM.

Gli utenti interessati possono esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione tramite l'Area Clienti MyTIM, scrivendo a TIM – Servizio Clienti, Casella Postale 111, 00054 Fiumicino (Roma), tramite PEC, chiamando il Servizio Clienti 187 o recandosi in un negozio TIM. È necessario allegare una fotocopia del documento d'identità e specificare “Modifica delle condizioni contrattuali” nell’oggetto.

Se il cliente dispone di un decoder TIM in comodato d’uso gratuito, riceverà un’email con l'etichetta precompilata per la restituzione, il pacco deve essere inviato a proprie spese entro 30 giorni dalla cessazione dell’offerta TIMVISION Calcio e Sport. In casa di mancata restituzione sarà necessario saldare l'importo rimanente per l'acquisto del decoder. I costi vanno da 69€ entro il primo anno a 10€ dal quarto anno in poi.

Se si attiva un’altra offerta TV a pagamento con TIM entro 30 giorni, non sarà necessario restituire il decoder. Se si utilizza un decoder a noleggio, il contratto prosegue alle condizioni sottoscritte, ma è possibile cessarlo in qualsiasi momento comunicandolo al servizio clienti 187 e restituendo l’apparecchio entro 30 giorni.

Se invece avete acquistato un decoder a rate, potete continuare a pagare le rate residue o saldare l’importo dovuto in un’unica soluzione, specificandolo nella comunicazione di recesso o contattando il Servizio Clienti 187. Se l’offerta prevedeva un vincolo temporale di permanenza per promozioni, non saranno addebitati costi in caso di cessazione anticipata.