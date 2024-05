Dopo Pura 70 Huawei si prepara per PuraOS, Pura Pad e Pura Watch

Il colosso tecnologico cinese Huawei sembra essere in procinto di lanciare una nuova linea di prodotti sotto il marchio “Pura”. Diverse fonti riportano che l'azienda ha registrato una serie di marchi relativi a Pura, tra cui “PuraPad,” “Pura Drive,” “Pura Key,” “Pura Watch,” “PuraView,” “Pura Ultra,” e “Pura Wear”.

La classificazione internazionale dei suddetti marchi spazia dagli strumenti di trasporto agli strumenti scientifici, dai gioielli agli orologi. Questo indica l’intenzione di Huawei di espandere il brand Pura ben oltre il mercato degli smartphone, puntando a creare un ecosistema di prodotti completo e variegato sotto una stessa linea.

Particolarmente interessante è la registrazione del marchio “PuraOS”, suggerendo che Huawei potrebbe essere al lavoro su un sistema operativo dedicato alla linea Pura, forse basato su una revisione di HarmonyOS, per differenziarlo dagli altri modelli.

Il passaggio dalla serie P alla serie Pura rappresenta una svolta significativa per la linea di smartphone di punta dell'azienda. La serie Pura è stata ufficialmente introdotta il 15 aprile 2024, debuttando con il modello di punta Huawei Pura 70 Ultra. Ciò segna la fine della dodicenne serie P e l'inizio di una nuova era per i dispositivi flagship di Huawei.

Un rapporto recente ha rivelato che oltre il 90% dei componenti chiave della serie Pura 70, ad eccezione del modello Pura 70 Ultra, provengono da marchi cinesi, indicando significativi progressi verso la realizzazione di una produzione completamente domestica. Questo aspetto sottolinea l'avanzamento tecnologico e l'autosufficienza crescente dell'industria degli smartphone cinese.

Il lancio della serie Pura 70 inizialmente in Cina e successivamente a livello globale (ad esclusione del modello Pura 70 Pro+) mette in evidenza il posizionamento strategico di Huawei nel mercato e suggerisce piani futuri di espansione dell'ecosistema Pura in una gamma ancora più ampia di prodotti.

Siamo di fronte alla rinascita del marchio con un ritorno in grande stile sui mercati internazionali?