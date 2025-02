Duolingo ha ucciso la sua mascotte

In una mossa che ha scatenato il clamore dei social media e l'ilarità generale, Duolingo, la popolare app per l'apprendimento delle lingue, ha annunciato martedì la "morte" della sua iconica mascotte, il gufo Duo. L'annuncio, fatto con un tono che mescola il lutto simulato e il black humor tipico del brand, ha immediatamente acceso il dibattito online, portando molti a chiedersi se si tratti di una trovata pubblicitaria ben orchestrata o di un preludio a un radicale rebranding.

"È con il cuore pesante che vi informiamo che Duo, formalmente noto come Il Gufo di Duolingo, è morto", ha dichiarato l'azienda in un post sui social media. Il messaggio, intriso di sarcasmo, ha proseguito suggerendo che la causa del decesso potrebbe essere stata l'attesa snervante per gli utenti che trascurano le loro lezioni. L'azienda ha poi ironicamente invitato gli utenti a non esprimere apertamente il loro odio per la mascotte nei commenti, chiedendo invece, in modo scherzoso, di condividere i dati della carta di credito per iscriversi a Duolingo Max in memoria del gufo.

La reazione del web non si è fatta attendere. Meme, battute e commenti ironici hanno inondato le piattaforme social, con Duolingo stessa che ha contribuito attivamente al clamore, ritwittando persino post di siti di gossip che riportavano la notizia della "scomparsa".

Questa non è la prima volta che Duolingo si distingue per la sua comunicazione audace e irriverente. L'azienda ha da tempo abbracciato la cultura di Internet, posizionando il suo gufo e i suoi account social come eccentrici e "fuori dagli schemi" – per quanto possa esserlo la comunicazione aziendale. L'eliminazione della mascotte, quindi, appare come l'ennesima manifestazione di questa strategia di branding provocatoria e autoironica.

Tuttavia, l'idea di "uccidere" una mascotte non è nuova nel mondo del marketing. Un esempio eclatante è quello di Planters, che cinque anni fa, in vista del Super Bowl, aveva annunciato la morte di Mr. Peanut, salvo poi rivelare che si trattava di una mossa pubblicitaria per lanciare un restyling del personaggio.

Pertanto, è lecito sospettare che anche la "morte" di Duo sia una mossa temporanea, una sorta di cliffhanger narrativo che prelude a un ritorno in grande stile, magari con un look rinnovato o un ruolo diverso all'interno dell'app.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Al di là dell'impatto immediato e dell'ilarità suscitata, la mossa di Duolingo solleva interrogativi più profondi sulla sua strategia di marketing. L'azienda, che ha costruito gran parte del suo successo sull'interazione diretta e informale con gli utenti, sembra aver fatto un ulteriore passo avanti nell'utilizzo dell'umorismo e della provocazione come strumenti di engagement.

"Uccidere" una mascotte amata (o odiata, a seconda dei punti di vista) è un gesto audace, che rompe con le convenzioni e attira l'attenzione dei media e del pubblico. In un'epoca in cui la soglia di attenzione degli utenti è sempre più bassa, Duolingo ha scelto di puntare su una comunicazione dirompente, capace di generare buzz e conversazioni online.

Inoltre è importante sottolineare l'abilità dell'azienda nello sfruttare a proprio vantaggio le dinamiche dei social media. L'invito a condividere i dati della carta di credito, pur essendo chiaramente una battuta, è un esempio di come Duolingo riesca a trasformare anche un'azione potenzialmente controversa in un'opportunità di promozione.

Resta da vedere quale sarà il destino di Duo. L'ipotesi più probabile è quella di un ritorno in scena, magari in una veste rinnovata. Duolingo potrebbe aver deciso di sfruttare la "morte" della mascotte per introdurre un nuovo design, nuove funzionalità o persino un nuovo personaggio che affianchi o sostituisca il gufo.

Nel caso l'idea che il famoso gufo di Duolingo venga sostituito, potete sempre sostituire lo studio di una nuova lingua con uno smartphone dall'IA in grado di farvi da traduttore come il Samsung Galaxy S25 (ovviamente si scherza, tornate a studiare! - N.d.R.).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com