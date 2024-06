Ecco come sarà Galaxy S24 FE, il prossimo smartphone economico Samsung

Il design del tanto atteso Samsung Galaxy S24 FE potrebbe essere trapelato: un render condiviso da @OnLeaks su X mostra alcune somiglianze con i modelli precedenti, promettendo notevoli miglioramenti seppur mantenendo un'estetica familiare ma decisamente accattivante.

Galaxy S24 FE si distingue per un display più grande, che passa dai 6.4 pollici del predecessore a circa 6.65 pollici, avvicinandosi così alle dimensioni del Galaxy S24+. Nonostante le dimensioni generali del dispositivo rimangano simili al S23 FE, il nuovo modello vanta cornici più sottili. Il design resta elegante e moderno, con uno spessore complessivo di 8mm.

Pur non raggiungendo la qualità premium degli altri modelli della serie Galaxy S24, il Galaxy S24 FE non si presenta certo come un dispositivo di second’ordine, grazie anche alla configurazione a tre fotocamere sul retro che appare visivamente invariata rispetto al S23 FE. Anche la fotocamera frontale in posizione centrata, la cornice in alluminio, la porta USB-C e i pulsanti laterali di accensione e volume sono gli stessi del modello precedente.

Le specifiche tecniche del Galaxy S24 FE, sebbene non ancora confermate, includono processori Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 (a seconda del Paese di distribuzione), un display AMOLED, resistenza all'acqua e alla polvere IP67, una fotocamera principale da 50MP, fino a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Queste caratteristiche suggeriscono un'importante evoluzione rispetto al modello precedente, specie se verranno confermati miglioramenti relativi alla batteria, che potrebbe aumentare fino a circa 5000mAh.

Stando alle previsioni, è probabile che il dispositivo esca in autunno a un prezzo simile a quello del Galaxy S23 FE, che era inizialmente disponibile a partire da 719€.