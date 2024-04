Samsung Galaxy S24 FE potrebbe arrivare prima del previsto

Il mondo degli smartphone è in fermento mentre ci avviciniamo al secondo semestre del 2024. Le ultime notizie riguardo la rinomata casa produttrice Samsung suggeriscono che il tanto atteso Galaxy S24 FE potrebbe fare il suo debutto prima del previsto. Con l'attesa ormai palpabile nell'aria, gli appassionati di tecnologia e gli esperti del settore si chiedono cosa abbia in serbo il gigante sudcoreano per la sua prossima iterazione della serie Fan Edition.

Mentre la data di lancio del Galaxy S24 FE potrebbe essere ancora a mesi di distanza, le prime segnalazioni lasciano intendere che Samsung stia iniziando a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Secondo una fonte locale sudcoreana, sembra che Samsung abbia già selezionato un fornitore per i circuiti integrati di controllo del display (IC) che verranno utilizzati nel Galaxy S24 FE. Anapass, con sede in Corea del Sud, è stata scelta per fornire i circuiti integrati per il display del prossimo smartphone.

Inoltre, sembra che il Galaxy S24 FE presenterà un pannello OLED rigido con un packaging chip-on-film per il driver. Questo componente, più complicato da produrre rispetto al chip-on-glass, promette di offrire prestazioni superiori e una qualità visiva superiore.

La scelta di collaborare nuovamente con Anapass evidenzia la fiducia di Samsung nei prodotti del fornitore. Anapass, terzo fornitore più grande di circuiti integrati di controllo del display per Samsung Display, ha dimostrato nel tempo la sua affidabilità e la sua capacità di soddisfare gli standard elevati del colosso tecnologico sudcoreano.

Con la produzione di massa del Galaxy S24 FE prevista per l'estate, gli analisti del settore si aspettano che il dispositivo venga ufficialmente presentato al pubblico entro agosto o settembre di quest'anno. In attesa di ulteriori informazioni e dettagli sulle specifiche tecniche, gli appassionati di smartphone possono già iniziare a fare progetti per il loro prossimo acquisto.