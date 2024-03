Eolo Più: la nuova offerta Internet veloce

Avere una connessione stabile, sicura e anche conveniente, che permetta di guardare film e serie televisive in streaming, giocare online o lavorare da casa senza alcuna interruzione è ormai possibile e anzi, è un aspetto che viene dato per scontato più o meno da tutti.

Tuttavia, per una scelta oculata non basta conoscere la velocità massima e minima di collegamento in download e upload, ma bisogna verificare anche la copertura (l'area di residenza è raggiunta da fibra ottica, adsl o shdsl?) nonché il tipo di tecnologia disponibile in zona.

Per evitare di pagare di più per un servizio incompleto o insoddisfacente, bisogna fare ulteriori considerazioni: è utile un numero di telefono fisso con relativo allaccio alla rete oppure serve solo la connessione Wi-Fi? Sono necessari più ripetitori per estendere il segnale alle diverse stanze dell'appartamento (o ai piani) che garantiscono una rete stabile e affidabile ovunque o basta il semplice cavo? Abbonamento oppure un piano a consumo, con accesso a Internet solo quando serve?

Nel panorama delle offerte Internet veloce le opzioni disponibili sono tante. Fra queste, troviamo Eolo Più, la più conveniente fra le varie tariffe proposte dell'operatore nazionale di telecomunicazioni Eolo, leader nel settore della banda ultra-larga, che permette di connettere in rete anche quelle aree dove fibra ottica e Adsl non arrivano. La proposta sostituisce le precedenti Super e Easy e sfrutta la tecnologia Fibra Misto Radio (o FWA), che non richiede cavi telefonici o fibra.

Cos'è Eolo Più è cosa include

Dal 1999 Eolo offre soluzioni convenienti e Internet veloce anche dove la connessione non è raggiunta dalla fibra. Leader nella moderna tecnologia FWA (che non richiede l'installazione di cavi telefonici), nel 2022 ha ottenuto la certificazione B Corp, che attesta la conformità ai più elevati standard di qualità e sicurezza con un impatto positivo sul territorio a livello sociale, ambientale e di business.

L'azienda garantisce un servizio affidabile e sicuro che permette di navigare, giocare, lavorare, guardare film in streaming senza alcuna interruzione.

Eolo Più, la nuova offerta dell'operatore, permette di accedere alla rete con una velocità fino a 30 Mb/s in download e 3 Mb/s in upload. Ovviamente, tali valori sono sensibili all'area geografica di appartenenza.

La banda minima garantita è pari a 128 Kb/s in download e a 128 Kb/s in upload. Per avere un'idea sulla qualità della connessione e la velocità massima raggiungibile è consigliabile eseguire uno speed test che calcola la latenza e il jitter. Il throughput richiede circa 15 secondi, durante i quali la misurazione viene eseguita più o meno una trentina di volte al secondo. Il servizio può essere utilizzato da chiunque, anche da chi non ha ancora sottoscritto un contratto Eolo.

Nell'offerta sono inclusi il router, sviluppato appositamente dai tecnici Eolo, le chiamate nazionali illimitate verso i numeri di rete fissa e mobile, il montaggio standard di una piccola antenna sul balcone oppure sul tetto di casa (entro 2 settimane dall’attivazione del contratto) e 2 mesi di prova. Al termine della promozione il servizio avrà un costo di 24,90 euro al mese.

Per migliorare le prestazioni della connessione Internet, l'utente può aggiungere in qualsiasi momento degli extra, ad esempio il ripetitore Wi-Fi (da uno a tre) per estendere il segnale in tutte le stanze della casa. Il servizio ha un costo di soli 3 euro al mese. In alternativa, può optare per l’installazione di Internet veloce in appena 5 giorni lavorativi anziché 2 settimane con un costo extra.

Installazione e vincoli contrattuali

Aderendo all'offerta Eolo Più si può stare tranquilli rispetto all’installazione, in quanto i tecnici penseranno a tutto quanto. Dopo aver concordato con un operatore l'appuntamento, un tecnico specializzato verrà a montare l’antenna in un punto accessibile del tetto oppure del balcone. Seguirà la posa del cavo di rete a cui verrà collegato un router per la connessione di tutti i dispositivi. Per completare l'intera operazione potrebbero volerci fino a 2 ore di lavoro.

Qualora dovessero essere necessari degli interventi extra, il tecnico provvederà a presentare un preventivo dettagliato prima di procedere. Non tutte le aree sono coperte dal servizio per cui se dopo l'attivazione dell'offerta non fosse possibile l'installazione, non sarà necessario sostenere alcun costo.

La promozione può essere attivata solo sui nuovi contratti e non sulle utenze in cui è già presente una connessione Eolo. L'offerta è soggetta ad alcune limitazioni.

La velocità dichiarata, infatti, è solo indicativa e fa riferimento ai valori raggiungibili in condizioni ottimali. Quella effettiva potrà essere confermata da un tecnico specializzato Eolo durante la fase di installazione che provvederà a verificare anche che non vi siano degli impedimenti o fattori esterni alla rete che condizionino negativamente la ricezione del servizio (ad esempio palazzi, alberi, collinette e quant'altro).

In ogni caso, come già detto in precedenza, la banda minima garantita è di 128 Kb/s in download e di 128 Kb/s in upload.

Come qualsiasi contratto, l'offerta dopo il primo anno può essere soggetta a possibili adeguamenti. Ovviamente, ogni cambiamento al canone mensile sarà preceduto da una comunicazione scritta, riportante tutti i dati necessari quali l'indicazione dell'aumento o della diminuzione dell'abbonamento.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse essere soddisfatti dell'offerta, è possibile disdire il contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione anche durante il periodo di prova gratuita senza costi aggiuntivi, penali o brutte sorprese.

Non verrà addebitata alcuna spesa e sarà lo stesso operatore Eolo a sostenere i costi di disinstallazione dell'intero impianto.

Concludendo, non esiste una connessione migliore delle altre in assoluto, ma senza dubbio l'offerta Eolo Più è completa e può essere integrata con altri pacchetti extra che ne aumentano la stabilità e la velocità qualsiasi siano le esigenze.

L'offerta in promo, permette di provarla per due mesi gratuitamente, al termine dei quali si potrà decidere in autonomia e senza vincoli se tenere l'impianto e dunque accettare le condizioni contrattuali, oppure disdire il tutto senza sostenere ulteriori spese.

La promo, attiva per un tempo limitato, offre il vantaggio di avere l'innovativo router Wi-Fi Eolo che permette di avere Internet veloce fino a 30 Mbps (la velocità dipende dalla tecnologia disponibile nell'area geografica di residenza) e chiamate illimitate verso i numeri di telefono nazionali di rete fissa oppure mobile. Eolo ha la risposta giusta per ogni necessità anche dove la fibra ottica non arriva.