Recensione GigSky eSIM: comoda, flessibile, ma conviene davvero?

eSIM GigSky porta con sé comodità e flessibilità per viaggiatori internazionali. Dimentica la ricerca di SIM locali: con GigSky, acquisti e attivi piani dati direttamente dall'app, scegliendo tra opzioni per singoli Paesi, regioni o copertura globale. Ideale per chi cerca semplicità e ha itinerari complessi.

eSIM GigSky: la recensione in un minuto

GigSky offre eSIM solo dati per viaggi internazionali, liberandoti dal roaming costoso e dal cambio SIM. L'acquisto e l'attivazione sono semplici: scarica l'app, scegli un piano (per singolo Paese, regionale o globale), paga e installa l'eSIM tramite codice QR. I prezzi variano molto: si va da piani gratuiti con pochissimi dati a opzioni illimitate (con velocità ridotta dopo 2,5GB/giorno), fino a piani "mondiali" più costosi. La convenienza dipende dalla destinazione e dall'uso: in Europa, il roaming gratuito potrebbe essere più vantaggioso, mentre fuori dall'UE GigSky può essere una buona opzione.

La mia prova in Slovenia ha confermato la facilità d'uso e una buona copertura, ideale per mappe, social e messaggistica. Ricorda però: niente chiamate o SMS tradizionali, solo app VoIP. La velocità può variare in base all'operatore locale e alla zona. Prima di partire, controlla recensioni specifiche sulla tua destinazione. GigSky è perfetto se cerchi comodità e flessibilità, ma valuta attentamente i costi rispetto ad altre opzioni, come le SIM locali.

Prezzi

I prezzi di GigSky variano notevolmente in base alla destinazione, alla durata del piano e alla quantità di dati inclusa. È fondamentale analizzare attentamente le opzioni disponibili prima di acquistare.

Piani regionali: Se il tuo viaggio include più Paesi in una determinata area geografica, i piani regionali di GigSky potrebbero essere più convenienti. Ad esempio, sono disponibili piani per l'Europa, l'Asia, l'Africa, il Nord America e il Sud America. Questi piani offrono una quantità di dati utilizzabile in tutti i Paesi inclusi nella regione.

Piano mondiale: Per i viaggiatori che visitano diverse regioni del mondo, GigSky offre un "World Plan" che copre 163 Paesi. Questo piano potrebbe essere l'opzione più adatta per viaggi a lungo termine o itinerari complessi. Piani inflight (In Volo): Offre pacchetti di connessione mentre si è in volo.

Alcuni esempi di prezzi per la eSIM GigSky:

Piano Dati Durata Prezzo (USD) Prezzo Approssimativo (EUR) Danimarca (1GB) 1 GB 7 giorni $4,49 ~4,20€ Danimarca (Illimitato) Illimitati 7 giorni $25,99 ~24,15€ Europa (Regionale) 1 GB 7 giorni $5,99 ~5,52€ Mondo (Globale) 5GB 7 giorni $69,99 ~64,53€

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

eSIM GigSky: la recensione completa

Nell'era della connettività globale, rimanere online durante i viaggi all'estero è passato da lusso a necessità. Che si tratti di consultare mappe, tradurre lingue, condividere esperienze sui social media o rimanere in contatto con il lavoro, l'accesso a Internet è fondamentale.

Tuttavia, il roaming internazionale tradizionale può essere costoso e macchinoso, con il rischio di bollette astronomiche al rientro. Le eSIM (embedded SIM) rappresentano una soluzione moderna e pratica a questo problema, e GigSky è uno dei principali fornitori di questo servizio. Ma la eSIM GigSky è davvero la soluzione definitiva per i viaggiatori internazionali?

Cos'è una eSIM e perché è rivoluzionaria per i viaggi Internazionali?

Prima di valutare GigSky, è essenziale comprendere il concetto di eSIM. Una eSIM è una SIM card digitale integrata nel tuo dispositivo (smartphone, tablet, smartwatch compatibile). A differenza delle SIM fisiche tradizionali, non è necessario inserirla o rimuoverla fisicamente. Questo offre numerosi vantaggi:

Addio al cambio SIM: Non dovrai più destreggiarti tra minuscole SIM card locali in ogni Paese che visiti.

Non dovrai più destreggiarti tra minuscole SIM card locali in ogni Paese che visiti. Niente più costi di roaming esorbitanti: Le eSIM ti permettono di connettersi automaticamente alle reti locali, evitando le tariffe di roaming spesso proibitive del tuo operatore nazionale.

Le eSIM ti permettono di connettersi automaticamente alle reti locali, evitando le tariffe di roaming spesso proibitive del tuo operatore nazionale. Flessibilità: Puoi passare facilmente da un piano dati all'altro in base alle tue esigenze e alla tua posizione.

Puoi passare facilmente da un piano dati all'altro in base alle tue esigenze e alla tua posizione. Dual SIM virtuale: Molti dispositivi compatibili con eSIM consentono di avere contemporaneamente una SIM fisica (ad esempio, per il tuo numero principale) e una eSIM (per i dati all'estero), offrendo il meglio di entrambi i mondi.

GigSky: un operatore globale per la connettività in viaggio

GigSky è un operatore mobile virtuale (MVNO) che si concentra sulla fornitura di eSIM solo dati per viaggiatori internazionali. Ciò significa che GigSky non possiede una propria infrastruttura di rete, ma collabora con operatori locali in tutto il mondo (oltre 400 partner) per offrire connettività ai propri clienti. L'azienda vanta una copertura in oltre 190 paesi, rendendola una soluzione potenzialmente adatta a viaggiatori con itinerari complessi.

Come Acquistare e Attivare una eSIM GigSky

Il processo di acquisto e attivazione di una eSIM GigSky è generalmente semplice e intuitivo:

Scarica l'app GigSky: L'app è disponibile gratuitamente per iOS e Android.

L'app è disponibile gratuitamente per iOS e Android. Crea un account: È necessario registrarsi con un indirizzo email valido.

È necessario registrarsi con un indirizzo email valido. Scegli il tuo piano: Seleziona il paese o la regione di destinazione e scegli il piano dati più adatto alle tue esigenze.

Seleziona il paese o la regione di destinazione e scegli il piano dati più adatto alle tue esigenze. Effettua il pagamento: Puoi pagare con carta di credito (e approfittare degli eventuali sconti).

Puoi pagare con carta di credito (e approfittare degli eventuali sconti). Installa l'eSIM: L'app ti guiderà attraverso il processo di installazione, che di solito prevede la scansione di un codice QR o l'inserimento manuale di alcuni dati.

L'app ti guiderà attraverso il processo di installazione, che di solito prevede la scansione di un codice QR o l'inserimento manuale di alcuni dati. Attiva l'eSIM: Una volta arrivato a destinazione, attiva l'eSIM nelle impostazioni del tuo telefono.

Importante: Assicurati che il tuo smartphone sia compatibile con le eSIM. La maggior parte degli smartphone recenti (iPhone XR e successivi, Google Pixel 2 e successivi, molti modelli Samsung Galaxy, ecc...) supporta le eSIM, ma è sempre consigliabile verificare la compatibilità sul sito web di GigSky. Inoltre, è consigliabile installare l'eSIM prima di partire, mentre sei ancora connesso a una rete Wi-Fi stabile.

L'esperienza d'uso

La qualità del servizio GigSky può variare significativamente in base alla località, all'operatore locale partner e alla congestione della rete. In alcune aree, potresti sperimentare velocità 4G LTE o persino 5G eccellenti, mentre in altre potresti riscontrare connessioni più lente o instabili.

È fondamentale leggere recensioni e testimonianze di altri utenti che hanno utilizzato GigSky nella tua destinazione specifica. Cerca informazioni su:

Velocità di download e upload: Sono sufficienti per le tue esigenze (navigazione web, social media, streaming video, videochiamate)?

Sono sufficienti per le tue esigenze (navigazione web, social media, streaming video, videochiamate)? Affidabilità della connessione: Ci sono frequenti interruzioni o problemi di segnale?

Ci sono frequenti interruzioni o problemi di segnale? Copertura: La copertura è buona nelle aree che intendi visitare (città, zone rurali, ecc.)?

Il supporto clienti di GigSky è disponibile tramite email e tramite l'app. La sezione FAQ sul sito web e nell'app è piuttosto completa e può risolvere molti dubbi comuni.

Ho testato la eSIM GigSky durante un viaggio in Slovenia, un Paese vicino alla mia regione di nascita (il Friuli Venezia Giulia) e che vanta una buona infrastruttura di telecomunicazioni e una copertura 4G/LTE diffusa, anche nelle aree rurali. Ero curioso di sperimentare la comodità di una eSIM specifica in un contesto europeo, e di confrontare le prestazioni di GigSky con quelle del mio operatore italiano in roaming.

L'acquisto e l'installazione della eSIM GigSky sono stati estremamente semplici. Ho utilizzato l'app GigSky sul mio Pixel 9 Pro XL mentre ero ancora in Italia, connesso al Wi-Fi. Ho creato un account, ho selezionato la Slovenia come destinazione e ho scelto un piano dati da 1GB valido per 7 giorni. Il processo di installazione, tramite scansione del codice QR fornito dall'app, è stato rapido e intuitivo.

Una volta passato il confine in auto, ho attivato l'eSIM nelle impostazioni del mio Pixel. La connessione è stata quasi istantanea, agganciandosi alla rete di uno degli operatori partner di GigSky in Slovenia (A1 Slovenija, in questo caso). Il primo speed test ha rivelato velocità di download di circa 35Mbps e upload di 15Mbps, prestazioni più che soddisfacenti per le mie esigenze di navigazione, utilizzo di social media e la messaggistica.

Durante la mia breve escursione in zone vicine al confine da me ben conosciute, la copertura di GigSky si è dimostrata generalmente buona, con un segnale 4G stabile nella maggior parte delle aree visitate. Ho utilizzato Google Maps per la navigazione stradale senza problemi, ho potuto condividere foto e video sui social media e ho effettuato chiamate VoIP con la mia famiglia senza interruzioni.

Anche nelle zone più difficili, la connessione, pur non raggiungendo le velocità dei centri delle città, è rimasta sufficientemente stabile per le attività di base, come la consultazione di mappe e la messaggistica. Ovviamente questo non dipende da GigSky ma dalla copertura effettiva degli operatori a cui si appoggia.

Tuttavia, è importante ribadire l'assenza del supporto per chiamate vocali e SMS tradizionali. Per comunicare con numeri locali (ad esempio, per prenotare ristoranti o contattare strutture ricettive), ho dovuto utilizzare app di messaggistica come WhatsApp o, in alternativa, inviare delle email. Questo non ha rappresentato un problema significativo, ma è un aspetto da tenere in considerazione.

Nel complesso, la mia esperienza con GigSky eSIM è stata molto positiva. La comodità di avere una connessione dati attiva fin da subito, senza dovermi preoccupare di acquistare e configurare una SIM locale, è stata un grande vantaggio. Ovviamente per chi si sposta in Europa la comodità viene un po' offuscata dall'esistenza dell'accordo "Roaming like at home" che permette di utilizzare parte del proprio traffico dati nazionale all'estero entro i confini dell'Unione. Andando in Paesi in cui il roaming non è gratuito, come la Svizzera o paesi extra-EU, GigSky si potrebbe rivelare decisamente più utile.

Conclusioni

La eSIM GigSky si presenta come una soluzione interessante per diversi tipi di viaggiatori internazionali. Sicuramente, chi apprezza la comodità sopra ogni cosa troverà in GigSky un alleato prezioso: dimentica la seccatura di dover cercare e acquistare SIM card locali in ogni nuovo Paese, per poi destreggiarti tra configurazioni e lingue straniere.

La flessibilità è un altro punto di forza, dato che GigSky offre una varietà di piani dati, permettendo a ciascuno di scegliere quello più in linea con le proprie necessità, sia in termini di durata che di gigabyte inclusi. Inoltre, per chi ha in programma itinerari che toccano diverse regioni del mondo, la copertura globale di GigSky elimina la necessità di gestire molteplici fornitori, semplificando notevolmente la gestione della connettività.

Detto questo, è cruciale non trascurare l'aspetto economico: i costi di GigSky, specialmente per un uso intensivo di dati, possono non essere i più convenienti in base al Paese o alla regione. Prima di impegnarsi, è saggio informarsi leggendo recensioni specifiche sulla destinazione e, se possibile, confrontare i costi del servizio con quelli di altri operatori.