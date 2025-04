Dimentica le SIM locali: con le eSIM di Airalo risparmi subito quando viaggi

Se state organizzando un viaggio in questo periodo di festività, è il momento perfetto per scoprire tutti i vantaggi offerti dalle eSIM di Airalo. Questa soluzione innovativa vi consente di connettervi in oltre 200 paesi senza dover acquistare SIM locali o preoccuparvi di costi di roaming. Con una semplice installazione digitale, potrete attivare il vostro piano dati direttamente sullo smartphone, risparmiando tempo, fatica e soprattutto denaro. Airalo rappresenta oggi una delle scelte più pratiche ed economiche per i viaggiatori, permettendovi di rimanere online in qualsiasi parte del mondo con pochi semplici passaggi.

N.B: inserire il codice sconto "EASTER15" per ricevere il 15% di sconto

In occasione delle festività primaverili, periodo in cui molti di voi stanno pianificando viaggi a lungo raggio, Airalo ha lanciato una promozione davvero vantaggiosa. Fino al 5 maggio, tutti i nuovi clienti potranno usufruire di uno sconto del 15% sui pacchetti eSIM utilizzando il codice promozionale EASTER15. Si tratta di un'opportunità pensata appositamente per chi desidera partire in tranquillità, sapendo di poter contare su una connessione stabile e conveniente fin dal momento dell’atterraggio. Che si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro, l'offerta è l'occasione ideale per testare l'efficienza delle eSIM e risparmiare fin da subito.

Per utilizzare lo sconto, sarà sufficiente visitare il sito ufficiale di Airalo o scaricare l'applicazione sul vostro smartphone. Da lì, potrete navigare tra le diverse opzioni disponibili e scegliere il pacchetto dati più adatto alla vostra destinazione e procedere all’acquisto. Durante il checkout, inserendo il codice EASTER15, otterrete immediatamente la riduzione del 15%. Inoltre, non è necessario attivare subito la eSIM acquistata: potrete farlo anche in un secondo momento, magari qualche giorno prima della partenza, gestendo tutto in modo semplice e completamente digitale.

In un’epoca in cui la connessione è diventata essenziale anche durante i viaggi, le eSIM rappresentano una svolta significativa rispetto ai metodi tradizionali. Airalo vi permette di eliminare ogni complicazione legata alla ricerca di SIM locali o a costosi piani di roaming, offrendovi una soluzione smart, economica e su misura per ogni esigenza. Non perdete l’occasione di partire con un vantaggio concreto: approfittate della promozione, restate connessi ovunque e godetevi il vostro viaggio con la serenità di avere tutto sotto controllo, direttamente dal vostro smartphone.

