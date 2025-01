Recensione Saily, la eSIM perfetta per chi viaggia?

Saily offre eSIM per oltre 150 Paesi con piani flessibili e assistenza 24/7. I pacchetti variano da 1GB a 20GB e possono essere attivati via QR Code.

Saily si presenta come una valida opzione per chi viaggia e necessita di una connessione dati affidabile e conveniente. La sua semplicità d'uso, la buona copertura e i prezzi competitivi la rendono una soluzione interessante per un'ampia gamma di utenti. Se cercate un modo per evitare i costi elevati del roaming internazionale e rimanere connessi durante i vostri viaggi, Saily merita sicuramente di essere presa in considerazione. Tuttavia, se necessitate di un numero di telefono locale o di un quantitativo sostanzioso di dati, dovrete valutare altre alternative.

eSIM Saily: la recensione in un minuto

Saily, il nuovo servizio eSIM di Nord Security (gli stessi di NordVPN), è la soluzione ideale per chi viaggia e desidera rimanere connesso senza spendere una fortuna in roaming. Questa eSIM "data-only" offre piani dati convenienti in oltre 150 Paesi, perfetti per navigare in internet e utilizzare app di messaggistica come WhatsApp e Telegram.

Saily è semplicissima da usare: basta scaricare l'app, scegliere il piano dati più adatto alle proprie esigenze e seguire le istruzioni a schermo per l'installazione. È possibile attivare l'eSIM anche prima della partenza, garantendo così la connessione dati non appena si arriva a destinazione.

I piani dati sono suddivisi per Paese e offrono diverse opzioni in termini di quantità di dati e durata, con prezzi abbastanza competitivi rispetto ad altri fornitori di eSIM. L'app Saily è intuitiva e permette di monitorare il consumo dati e acquistare dati aggiuntivi in qualsiasi momento.

Durante i nostri test, la connessione si è dimostrata stabile e veloce, consentendo di navigare e utilizzare le app senza problemi. Saily è la scelta perfetta per viaggiatori frequenti, nomadi digitali e chiunque desideri una soluzione pratica e conveniente per rimanere connesso all'estero.

Se cercate un modo semplice ed economico per avere internet in viaggio, Saily è l'opzione che fa per voi.

Prezzi

Saily offre una varietà di piani dati per soddisfare diverse esigenze e budget. I piani a breve termine sono perfetti per viaggi veloci, mentre quelli a lungo termine e illimitati sono ideali per soggiorni più lunghi o utenti frequenti. I prezzi, espressi in dollari anche nell'applicazione, variano in base alla durata del piano, alla quantità di dati e alla destinazione. Ad esempio, un piano di 7 giorni con 1GB di dati parte da 1,99 $, mentre un piano di 30 giorni con 30GB può arrivare a 43,99 $. La tabella seguente mostra i prezzi di Saily per alcune delle destinazioni turistiche più popolari:

Destinazione 7 giorni / 5 GB 30 giorni / 10 GB 30 giorni / 3 GB 30 giorni / 1 GB Illimitato / 20 GB Turchia 3,99 $ 6,99 $ 9,99 $ 15,99 $ 22,99 $ Stati Uniti 3,99 $ 13,99 $ 22,99 $ 8,99 $ 36,99 $ Thailandia 4,99 $ 8,99 $ 6,99 $ 2,99 $ 17,99 $ Francia 3,99 $ 8,99 $ 11,99 $ 19,99 $ 31,99 $ Indonesia 13,99 $ 21,99 $ 4,79 $ 8,99 $ 35,99 $ Regno Unito 4,49 $ 8,99 $ 12,99 $ 19,99 $ 31,99 $ Canada 5,29 $ 12,99 $ 17,99 $ 30,99 $ 43,99 $

Saily offre anche piani regionali che coprono più Paesi, con una durata massima di sei mesi. Questi piani sono ideali per viaggiatori che intendono visitare diverse destinazioni in una determinata regione. Per ulteriori informazioni sui piani regionali, è possibile consultare il sito web di Saily.

eSIM Saily: la recensione completa

Nell'era digitale, la connettività è diventata un'esigenza fondamentale, soprattutto per chi viaggia. Che si tratti di lavoro, svago o semplicemente per rimanere in contatto con amici e familiari, avere accesso a internet è ormai imprescindibile. In questo contesto, le eSIM si stanno affermando come una valida alternativa alle tradizionali schede SIM fisiche, offrendo praticità e flessibilità ai viaggiatori.

Saily, il nuovo servizio eSIM di Nord Security, l'azienda nota per la popolare NordVPN, si propone come una soluzione semplice e conveniente per chi desidera rimanere connesso durante i propri viaggi all'estero. Ma Saily è all'altezza delle aspettative?

Un'eSIM pensata per i viaggiatori

Saily è un servizio eSIM "data-only", ovvero offre esclusivamente pacchetti dati per la navigazione in internet. Questo significa che non include un numero di telefono e non consente di effettuare chiamate o inviare SMS tradizionali. Tuttavia, permette di utilizzare tutte le app di messaggistica e comunicazione che si appoggiano alla connessione dati, come WhatsApp, Telegram, Messenger e, con qualche accorgimento, anche iMessage.

L'obiettivo di Saily è chiaro: fornire una soluzione semplice e conveniente per chi viaggia e ha bisogno di una connessione dati affidabile, senza i costi elevati del roaming internazionale.

Come funziona Saily?

Uno dei punti di forza di Saily è la sua semplicità d'uso. L'intero processo di acquisto e attivazione dell'eSIM avviene tramite l'app Saily, disponibile sia per Android che per iOS.

Ecco i passaggi da seguire:

Scarica l'app Saily: installa l'app sullo smartphone

installa l'app sullo smartphone Scegli il tuo piano dati: seleziona il piano più adatto alle tue esigenze in base alla destinazione e alla quantità di dati di cui hai bisogno

seleziona il piano più adatto alle tue esigenze in base alla destinazione e alla quantità di dati di cui hai bisogno Acquista il piano: completa l'acquisto in modo sicuro tramite l'app

completa l'acquisto in modo sicuro tramite l'app Installa l'eSIM: segui le istruzioni a schermo per installare l'eSIM sul tuo dispositivo. In genere, questo avviene tramite la scansione di un codice QR

segui le istruzioni a schermo per installare l'eSIM sul tuo dispositivo. In genere, questo avviene tramite la scansione di un codice QR Attiva l'eSIM: una volta arrivato a destinazione, attiva l'eSIM tramite l'app

Un aspetto interessante di Saily è la possibilità di attivare l'eSIM prima della partenza. Questo permette di avere la connessione dati attiva non appena si atterra o si varca il confine, evitando di dover cercare una rete Wi-Fi o acquistare una SIM locale all'arrivo.

Copertura e costi

Saily offre una buona copertura, con piani dati disponibili in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. I piani sono suddivisi per Paese e offrono diverse opzioni in termini di quantità di dati e durata. Ad esempio, per gli Stati Uniti, sono disponibili piani da 1GB con validità di 7 giorni fino a 20GB con validità di 30 giorni.

I prezzi sono in linea con la concorrenza, come visibile dalla tabella in apertura, se non addirittura inferiori in alcuni casi. Saily adotta una politica di "paghi quello che consumi", il che significa che non ci sono costi nascosti o abbonamenti.

Esperienza d'uso e prestazioni

L'app Saily è ben progettata e intuitiva. Oltre a gestire l'acquisto e l'attivazione dell'eSIM, offre anche funzioni utili come il monitoraggio del consumo dati e la possibilità di acquistare dati aggiuntivi in qualsiasi momento.

Durante i nostri test, la connessione dati si è dimostrata generalmente stabile e affidabile. Le velocità di download e upload erano buone, consentendo di navigare in internet, utilizzare app di messaggistica e streaming video senza problemi. In alcuni casi, abbiamo riscontrato qualche sporadica caduta di segnale in situazioni difficili, ma si tratta di un problema comune a molti operatori, anche quelli fisici, e non ha compromesso significativamente l'esperienza d'uso.

Per chi è consigliata la eSIM Saily?

Saily è la soluzione ideale per:

Viaggiatori frequenti: chi viaggia spesso per lavoro o piacere e ha bisogno di una connessione dati affidabile e conveniente

chi viaggia spesso per lavoro o piacere e ha bisogno di una connessione dati affidabile e conveniente Nomadi digitali: chi lavora da remoto e si sposta frequentemente tra diversi Paesi

chi lavora da remoto e si sposta frequentemente tra diversi Paesi Chi utilizza principalmente app di messaggistica: Saily è perfetta per chi comunica principalmente tramite app come WhatsApp, Telegram o Messenger

Saily potrebbe non essere la scelta migliore per:

Chi ha bisogno di un numero di telefono locale: Saily non offre numeri di telefono e non consente di effettuare chiamate o inviare SMS tradizionali

Saily non offre numeri di telefono e non consente di effettuare chiamate o inviare SMS tradizionali Chi viaggia in Paesi con scarsa copertura: sebbene Saily offra una buona copertura, è sempre consigliabile verificare la disponibilità del servizio nel Paese di destinazione

sebbene Saily offra una buona copertura, è sempre consigliabile verificare la disponibilità del servizio nel Paese di destinazione Chi ha bisogno di grandi quantità di dati: i piani dati di Saily sono pensati per un utilizzo moderato. Se hai bisogno di scaricare o caricare file di grandi dimensioni, potresti dover acquistare dati aggiuntivi

Conclusioni

Saily è un servizio eSIM giovane ma promettente. Offre una soluzione semplice, conveniente e affidabile per rimanere connessi durante i viaggi all'estero. La sua facilità d'uso, la buona copertura e i prezzi competitivi la rendono un'opzione interessante per un'ampia gamma di utenti. Il fatto che sia gestita dai creatori della famosa NordVPN dovrebbe tranquillizzare gli utenti sulla sicurezza dei propri dati.

Se state cercando un modo per evitare i costi elevati del roaming internazionale e rimanere connessi durante i vostri viaggi, Saily merita sicuramente di essere presa in considerazione come una delle migliori eSIM per viaggiare all'estero.