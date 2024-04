Cos'è Saily? La eSIM di NordVPN per viaggiare sicuri

In un contesto in cui il turismo e il lavoro da remoto stanno vivendo un'espansione senza precedenti, il bisogno di opzioni di connettività sicure e convenienti diventa sempre più diffuso. In risposta a questa necessità, NordVPN ha lanciato Saily, una nuova eSIM internazionale pensata per chiunque desideri una connessione affidabile anche in viaggio, in tutto il mondo. Saily offre agli utenti la possibilità di connettersi a Internet in modo sicuro e flessibile ovunque, a prezzi convenienti e con la possibilità di scegliere tra svariati piani di abbonamento.

Cos'è Saily e come funziona

Saily è un innovativo servizio eSIM internazionale rivolto ai viaggiatori, che fornisce decine di piani dati in 150 Paesi. Con una configurazione semplice e rapida e assistenza via chat garantita 24/7, vi permetterà di approfittare di una connessione in viaggio sempre affidabile e senza preoccupazioni, in ogni parte del mondo. Saily offre la soluzione tecnologica semplice e accessibile definitiva per rendere l'accesso a Internet durante i viaggi più immediato, riducendo i costi del roaming e fornendo un'alternativa alle reti Wi-Fi pubbliche poco sicure. In questo modo, la connessione mobile più accessibile e conveniente per chiunque viaggi all'estero.

Uno dei principali vantaggi dell'eSIM è proprio la sua praticità, in quanto non c'è bisogno di dover scambiare fisicamente le schede SIM quando si viaggia in diversi Paesi. Invece, è possibile selezionare e attivare i piani dati direttamente sul dispositivo con pochi clic, rendendo il processo rapido e privo di complicazioni. Iniziare a usare Saily è semplicissimo: sarà sufficiente verificare i costi in base al Paese desiderato, acquistare il piano scelto e scaricare l'app per attivare l'eSIM prima della partenza, in modo da completare l'attivazione prima di iniziare il viaggio.

Cosa sono le eSIM?

eSIM sta per “embedded Subscriber Identity Model” che in italiano può essere tradotto come “scheda telefonica a circuito integrato”. Si tratta di una versione digitale della classica scheda SIM usata normalmente per collegare lo smartphone alla rete del proprio operatore. Il chip, che normalmente si trova sulla scheda, in questo caso è all’interno del telefono in dimensioni molto più ridotte e può essere riprogrammato per supportare la rete di un determinato provider senza doverlo sostituire.

In poche parole, una eSIM (embedded SIM) è un chip integrato nei dispositivi che memorizza le informazioni di rete mobile, sostituendo la tradizionale carta SIM fisica. Questo chip consente di connettersi a diverse reti mobili e utilizzare più numeri di telefono contemporaneamente, offrendo una flessibilità senza precedenti durante i viaggi. Quindi, se siete stanchi di dover gestire fisicamente le schede SIM durante i viaggi e volete risparmiare sui costi di roaming, l'utilizzo di una eSIM è una soluzione conveniente e affidabile per la connettività durante gli spostamenti.

Come funzionano le eSIM all'estero?

Il roaming internazionale di un'eSIM funziona esattamente come il roaming con una SIM fisica. Quando si viaggia all'estero con un dispositivo che supporta le eSIM, è possibile attivare un piano dati locale tramite un operatore telefonico del Paese visitato. Una volta attivata, la eSIM funzionerà come qualsiasi altra SIM, consentendo al dispositivo di connettersi alla rete cellulare locale per chiamate, SMS e dati. Questo elimina la necessità di acquistare una nuova SIM fisica quando si viaggia all'estero.

Saily semplifica ulteriormente il processo di connessione mobile all'estero, eliminando la necessità di cambiare fisicamente la SIM card. Con un'attivazione facile e assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Saily garantisce un'esperienza sempre priva di problemi per gli utenti in viaggio. Inoltre, con una varietà di piani di abbonamento flessibili, gli utenti possono scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze, con copertura in oltre 150 Paesi.

Quali sono i vantaggi di attivare Saily?

La sicurezza online è un'ulteriore ragione per scegliere Saily: a più del 40% delle persone è capitato di subire una violazione online quando connessi a una rete Wi-Fi pubblica durante un viaggio: un servizio eSIM offre l'alternativa sicura e conveniente per eccellenza, proteggendo i dati sensibili degli utenti durante tutti gli spostamenti. Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'offerta di prezzi accessibili da parte di Saily la rende una scelta conveniente in grado di adattarsi alle esigenze più diverse.

Saily non solo offre sicurezza e vantaggi economici, ma risponde anche alla crescente tendenza verso la digitalizzazione e la necessità di essere sempre connessi che caratterizzano il mondo moderno. Con un numero sempre maggiore di persone che si affidano alla tecnologia per rimanere in contatto, specialmente durante i viaggi, l'introduzione di una soluzione come Saily risponde perfettamente alle esigenze odierne del mercato.

Con piani di abbonamento mensili o settimanali e varie opzioni di dati disponibili fino a 20GB, Saily offre la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze individuali: rappresenta un passo avanti significativo nel settore della connettività mobile per chi lavora da remoto e per chi spesso si ritrova ad affrontare viaggi internazionali.

Saily è un servizio sicuro?

Saily è un servizio creato da NordVPN, azienda leader nel settore della cybersecurity e della tutela della privacy: NordVPN ha saputo costruirsi una solida reputazione per la sua attenzione alla sicurezza online degli utenti, e Saily rappresenta l'estensione naturale di questo impegno.

In quanto parte di Nord Security, la sicurezza di Saily è garantita dal servizio di NordVPN. Esattamente come le migliori VPN, le eSIM sono progettate per offrire una connessione affidabile in tutti i sensi, soprattutto lontano da casa. Mentre una VPN fornisce un'ulteriore protezione per la privacy connettendosi da reti pubbliche, un'eSIM assicura in aggiunta che non si perda mai la connessione Internet mentre si viaggia.

Grazie al suo mix di convenienza, sicurezza e affidabilità, Saily si distingue come una soluzione ideale per coloro che desiderano rimanere sempre connessi, garantendo un'opzione si misura per ogni esigenza senza compromettere la propria sicurezza online.

Acquista il piano Saily perfetto per te