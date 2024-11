Exynos 2500 non è pronto? Colpa della settimana lavorativa da "sole" 52 ore, dice Samsung

Samsung sta affrontando difficoltà nel ridurre i costi di produzione della famiglia di smartphone Galaxy S25 a causa della scarsa resa del suo processore Exynos 2500 prodotto internamente. Il costo di circa 150 dollari per ogni chip Exynos è significativamente inferiore rispetto al Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che costa 250 dollari. A causa dei bassi rendimenti, però, Samsung sarà costretta ad adottare il chip Snapdragon per tutti i modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra.

La fonderia di Samsung opera con personale dieci volte inferiore rispetto ai colossi del settore come TSMC, che utilizza un processo avanzato di produzione a 3nm per il chipset Snapdragon 8 Elite. Fino a poche settimane fa, Samsung nutriva ancora la speranza di incrementare la resa dell'Exynos 2500 in tempo utile, ma ora si trova sotto pressione a causa delle scadenze imminenti per la produzione dei componenti, con il lancio del Galaxy S25 previsto per gennaio.

Un amaro sviluppo è emerso di recente, quando un ingegnere senior del team di sviluppo dei processori per applicazioni mobili di Samsung ha attribuito le continue difficoltà di produzione dell'Exynos 2500 al limite di 52 ore lavorative settimanali imposto dal governo.

"Negli ultimi anni ci sono state molte volte in cui ho dovuto lasciare il lavoro incompiuto e tornare a casa a causa del limite di 52 ore, anche se la scadenza del progetto si stava avvicinando. Per questo motivo, alcuni dipendenti chiave a volte lavorano fuori orario, quindi per il loro lavoro extra le ore non vengono registrate dall'azienda" ha affermato.

Questo problema non sembra affliggere altre compagnie di semiconduttori sudcoreane come SK Hynix, che non hanno sollevato obiezioni sul limite di ore lavorative. Tuttavia, Samsung non è l'unica grande azienda locale a lamentarsi che 52 ore a settimana siano insufficienti per completare tutti i compiti. La normativa del lavoro in Corea del Sud prevede una settimana lavorativa standard di 40 ore, dalle 9 alle 17, con la possibilità di accumulare fino a 12 ore di straordinario.

Sebbene i design dei Galaxy S25 con entrambi i chipset, Exynos 2500 e Snapdragon 8 Elite (Gen 4), siano stati completati e i dispositivi siano già stati testati, la fonderia di Samsung continua a produrre scarti fino al 70%, un tasso inaccettabile per la fornitura di chip per una linea di prodotti destinata a vendere milioni di unità.

Nel corso degli anni, la competizione tra i vari produttori ha alimentato l'innovazione continua in questo settore. Samsung e Qualcomm sono due dei giganti che hanno saputo distinguersi, ognuno con le proprie strategie e innovazioni. Mentre Qualcomm si è consolidata nel mercato con i suoi Snapdragon, Samsung ha cercato di seguire una strategia più verticale integrando la produzione dei propri chip Exynos.

Nonostante i successi, Samsung ha incontrato sfide significative, come evidenziato dalle difficoltà con il processore Exynos 2500. Tali sfide sono emblematiche delle pressioni che le aziende possono affrontare nella corsa alla miniaturizzazione e all'efficienza.

Curiosamente, nonostante la tecnologia avanzata, fattori come le normative sul lavoro possono avere un impatto significativo sull'efficienza produttiva.

Il settore dei semiconduttori rimane una delle pietre miliari del progresso tecnologico, e i suoi sviluppi non solo influenzano direttamente la tecnologia che usiamo, ma anche il tessuto economico e produttivo a livello globale.