Se avete scelto la fibra TIM per la vostra abitazione o azienda, prima di sottoscrivere un contratto dovrete controllare che l’indirizzo sia raggiunto dal servizio grazie verificando la copertura di rete.

In pochi secondi saprete così se il vostro indirizzo è coperto dalla banda larga o ultralarga, se è raggiunto dalle infrastrutture di rete più recenti come la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-Home) o se invece ci sarà ancora bisogno di allacciarsi alla rete ADSL.

Controllare la copertura della banda ultralarga TIM è una procedura semplice e intuitiva: scopriamola insieme e ripercorriamo il ventaglio di offerte dell’operatore.

Fibra TIM: verificare la copertura di rete

Esistono due procedure per controllare se il vostro indirizzo risulta coperto dalle infrastrutture di rete della fibra TIM, entrambe fornite dai canali ufficiali dell’operatore:

Sito TIM

La soluzione più intuitiva è senza dubbio la piattaforma messa a disposizione sul sito tim.it alla pagina Verifica Copertura. Da qui potrete:

disponibili per la vostra utenza, se avete già un numero fisso TIM; Verificare la copertura di rete dell’abitazione per cui volete attivare un nuovo numero.

In quest’ultimo caso dovrete solo inserire Comune, indirizzo e numero civico e cliccare Prosegui.

Dopo pochi secondi si aprirà una finestra che vi informerà della migliore offerta disponibile e vi condurrà alla fatturazione di un nuovo abbonamento, ovviamente non obbligatoria.

Potrete anche verificare i dettagli dell’offerta nel lato destro della schermata e approfondire le caratteristiche delle tecnologie compatibili.

Operatore telefonico

Potete controllare la copertura di rete della fibra TIM anche chiamando il numero verde corrispondente alle vostre esigenze:

Privati: 800 125818 per chi non è ancora cliente TIM; 800 583993 per chi è già cliente TIM. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21.

per chi non è ancora cliente TIM; per chi è già cliente TIM. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21. Aziende: 800 583 911. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 15.

In quanti Comuni arriva la fibra TIM?

Sono più di 200 i Comuni italiani coperti dalla fibra ottica TIM: potete consultare l’elenco in continuo aggiornamento sulla pagina dedicata nel sito ufficiale dell’operatore.

La fibra TIM Magnifica, che permette di navigare con una velocità massima di 10Gbps grazie alla tecnologia XGS-PON, è disponibile invece in via sperimentale in 15 città italiane: Taranto, Brindisi, Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Trieste, Cagliari, Trento, Bari, Genova, Palermo e Verona.

L’infrastruttura di rete TIM

In base alle ultime rilevazioni dell’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (AGCOM), riferite al quarto trimestre del 2021, TIM si riconferma il maggiore operatore italiano negli accessi a banda larga e ultralarga.

Nonostante una leggera flessione rispetto all’anno precedente nelle quote di mercato, TIM detiene ancora un vantaggio indiscusso rispetto agli altri player, con il 42,2% delle reti broadband e ultrabroadband e un distacco di più di 25 punti percentuali rispetto a Vodafone, che si attesta al secondo posto con il 16,5%.

TIM riscontra nelle rilevazioni AGCOM un sensibile aumento (+4%) nelle infrastrutture di rete FTTH, ma anche negli allacciamenti via cavo e FWA nei territori difficilmente raggiungibili per mezzo della fibra ottica.

Le tecnologie che TIM utilizza per portare la banda larga e ultralarga nelle abitazioni sono:

FTTH (Fiber-to-the-Home)

La connettività più avanzata di TIM prevede la realizzazione in fibra ottica dell’intera tratta dalla centrale alle abitazioni. In questo modo è possibile compiere operazioni complesse con diversi device contemporaneamente, come lo streaming in 4K, il gioco online e la gestione di dispositivi IoT.

La velocità massima di connessione, nei 15 Comuni serviti da TIM Magnifica con tecnologia XGS-PON, è di 10Gbps in download e 2Gbps in upload. Nei 200 Comuni serviti dalla fibra TIM invece la velocità massima in download è di 1Gbps o 2,5Gbps, a seconda del profilo dell’area ricoperta.

FTTC (Fiber-to-the-Cabinet)

Con la connettività FTTC, che prevede un tratto in fibra ottica che arriva all’armadio di ripartizione e il tratto finale in rame, è possibile navigare sul Web e vedere film in HD, con una connessione di più dispositivi in contemporanea possibile ma limitata.

La velocità massima nelle abitazioni servite da tecnologia FTTC è di 200Mbps in download e 2oMbps in upload.

FWA+ (Fixed Wireless Access + fibra ottica) e satellite Konnect

La connettività mista Fibra-Radio di TIM prevede l’aggancio nelle abitazioni dei clienti tramite rete mobile 4G, che rende possibile una connessione contemporanea di più dispositivi di qualità medio-alta.

La velocità massima della rete FWA+ di TIM di 40Mbps in download e 4Mbps in upload, che diventano 100Mbps in download e 5Mbps in upload nelle zone raggiunte da satellite Konnect.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

TIM offre ancora la possibilità di sottoscrivere contatti che utilizzano la connettività con doppino in rame di precedente generazione nelle aree ove costituisce l’unica soluzione. In questo caso la connessione contemporanea di più dispositivi è limitata, ma l’accesso alla Rete è comunque garantito.

La velocità massima dell’ADSL TIM è di 20Mbps in download e 1Mbps in upload.

Fibra TIM: verificare la velocità

La velocità effettiva di navigazione coincide molto di rado con la velocità massima dichiarata, in base a diversi fattori. Questi ultimi, che coinvolgono perlopiù le connettività FTTC e ADSL, comprendono:

La distanza dalla centrale o dall’armadio di ripartimento;

dalla centrale o dall’armadio di ripartimento; Il numero di dispositivi connessi;

di dispositivi connessi; Il grado di congestione della rete Internet;

della rete Internet; Le caratteristiche del router ;

; L’eventuale utilizzo di dispositivi obsoleti o di vecchia generazione.

Se, una volta verificati questi fattori, la vostra velocità effettiva di connessione resta bassa, potete testarla grazie allo Speed Test TIM.

Quest’ultimo strumento è messo a disposizione dall’operatore agli utenti in possesso di un account MyTIM e calcola la banda tra l’abitazione e la centrale TIM, indipendentemente dal traffico dati dei device connessi in quel momento.

Un altro potente strumento, questa volta di terze parti, che potete utilizzare per verificare la velocità della vostra fibra TIM, ma non solo, è lo Speed Test Ookla, che vi restituirà in pochi secondi una stima accurata dello stato della vostra connessione Internet.

Copertura di rete, a che punto siamo?

Gli investimenti di TIM nell’ambito della rete a banda larga e ultralarga si concentrano sulle tecnologie di rete più avanzate. In base ai dati diffusi dall’operatore, dal 2020 al 2021 la copertura in fibra ottica è passata dall’85,2% all’89,1% del territorio italiano.

Sono previsti però ulteriori interventi legati anche al progetto di rete unica, ovvero di concentrazione in una società con partecipazione pubblica dei servizi legati alla fibra ottica, per accelerare ulteriormente il processo di digitalizzazione dell’Italia.

Ciò sarà possibile grazie all’accordo siglato con l’operatore wholesale Fibercop (di cui TIM detiene il 58% delle azioni) a cui si aggiunge il protocollo d’intesa siglato di recente con Cdp Equity, società della Cassa di depositi e prestiti statale, per l’integrazione con le infrastrutture Open Fiber.

Per avere un’idea indicativa dello stato dei lavori per la banda ultralarga gli operatori mettono a disposizione diversi servizi: scopriteli tutti nella nostra guida dedicata.

Fibra ottica TIM, le migliori tariffe

Riportiamo di seguito una panoramica delle tariffe che TIM offre per la sua fibra ottica: si può verificare la copertura presso il proprio indirizzo con la procedura descritta in questo articolo.

Magnifica

Fibra ottica FTTH fino a 10Gbps in download grazie alla tecnologia XGS-PON in 15 Comuni italiani selezionati, oltre al team di assistenza dedicato TIM Prima Classe.

Costo: 49,90 euro/mese

Executive

Fibra ottica FTTH fino a 2,5Gbps in download grazie alla tecnologia GPON in oltre 200 Comuni italiani, con modem TIM HUB+ compreso e assistenza TIM Quality Care.

Costo: 34,90 euro/mese

Premium

Fibra ottica FTTH fino a 1Gbps in download grazie alla tecnologia GPON in oltre 200 Comuni italiani, con modem incluso e chiamate illimitate comprese se la si attiva online.

Costo: 29,90 euro/mese