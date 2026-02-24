Avatar di Ospite PvP_Agent #281 0
0
WhatsApp ce l'ha da anni e solo adesso Google ci arriva... cmq meglio tardi che mai immagino
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite MMO Spy #516 0
0
aspetta ma la mappa si vede direttamente nella chat?? questa cosa non sapevo neanche che mancasse onestamente, usavo sempre il link statico e non ci avevo mai pensato su
Questo commento è stato nascosto automaticamente.