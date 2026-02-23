La produzione dell'iPhone 18 Pro è entrata nella fase cruciale dei test di linea, con Apple e i suoi partner contrattuali che stanno finalizzando i processi manifatturieri in vista del lancio previsto per settembre. A rivelarlo è Fixed Focus Digital, fonte cinese con un discreto curriculum di anticipazioni accurate, in un post su Weibo che conferma l'avanzamento dello sviluppo del dispositivo di punta della prossima generazione. La fase di test production rappresenta un momento chiave nel ciclo di vita di ogni nuovo iPhone, durante il quale vengono identificati e risolti potenziali problemi prima dell'avvio della produzione di massa.

Secondo le informazioni diffuse dal leaker, le linee di assemblaggio dell'iPhone 18 Pro sono già operative per i test preliminari. La fonte sottolinea che rispetto ai modelli precedenti non ci sarebbero cambiamenti significativi nei materiali utilizzati, con Apple che manterrebbe sostanzialmente le specifiche e lo schema costruttivo già consolidati. Questa continuità progettuale suggerisce un approccio evolutivo piuttosto che rivoluzionario per la generazione 2026, almeno dal punto di vista dei materiali di costruzione.

La fase di test production è il momento in cui i partner di assemblaggio di Apple, principalmente Foxconn e Pegatron, verificano che i processi produttivi funzionino senza intoppi. Vengono utilizzate le stesse linee di montaggio, le medesime procedure e gli identici macchinari che saranno impiegati per la produzione finale, con l'obiettivo di individuare criticità nascoste che potrebbero emergere solo durante la fabbricazione su larga scala. Tipicamente, quando un dispositivo raggiunge questa fase, tutte le decisioni progettuali sono state già finalizzate e congelate.

Apple starebbe considerando l'introduzione di una colorazione rosso intenso per la lineup iPhone 18 Pro, potenzialmente in sostituzione o affiancamento al colore arancione introdotto quest'anno

Tuttavia, un report parallelo di Bloomberg pubblicato nel weekend introduce un elemento di incertezza. Secondo Mark Gurman, Apple starebbe ancora valutando le opzioni cromatiche per l'iPhone 18 Pro, in particolare una nuova finitura rosso intenso. Gurman specifica che, dato il successo commerciale della colorazione arancione introdotta con l'iPhone 17 Pro, l'azienda di Cupertino potrebbe mantenere entrambe le opzioni o sostituire l'arancione con il rosso, considerando che le due tonalità potrebbero risultare troppo vicine nella ruota cromatica per coesistere senza creare confusione.

La potenziale discrepanza tra i due report solleva interrogativi sulla tempistica delle decisioni finali. Se Apple pianificasse di offrire la colorazione rossa fin dal lancio di settembre, ci si aspetterebbe che la scelta fosse già stata formalizzata prima dell'inizio dei test di produzione. Esistono però scenari che potrebbero riconciliare le due informazioni. In primo luogo, Apple potrebbe voler valutare esattamente come la nuova colorazione si comporta durante i processi di anodizzazione e trattamento superficiale delle linee produttive reali, prima di prendere una decisione definitiva.

In alternativa, l'azienda californiana potrebbe pianificare l'introduzione della variante rossa in un secondo momento, strategia già sperimentata in passato con i modelli Product(RED) e altre colorazioni lanciate a metà ciclo di vita. Questo approccio permetterebbe di mantenere alto l'interesse mediatico e commerciale anche diversi mesi dopo il lancio iniziale, offrendo ai consumatori indecisi un nuovo incentivo all'acquisto durante il tradizionale calo di vendite primaverile.