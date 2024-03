Galaxy A35 e Galaxy A55 ufficiali, ecco le specifiche e i dettagli

Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy A35 e A55, i più recenti aggiornamenti alla sua gamma di smartphone di fascia media. Entrambi i modelli includono Knox Vault per la sicurezza dei dati e un telaio in alluminio per il Galaxy A55.

Tra le novità di questi prodotti, Samsung porta la sicurezza Knox Vault sui suoi dispositivi di fascia media per la prima volta, offrendo protezione avanzata per dati sensibili. Inoltre, il Galaxy A55 introduce un telaio in alluminio, un upgrade rispetto alla plastica utilizzata nel modello dell'anno precedente.

I nuovi smartphone saranno disponibili in Europa a partire dal 20 marzo, con prezzi che partono da €379 per il Galaxy A35 e da €479 per il Galaxy A55. Entrambi i modelli offrono schermi OLED da 6,6 pollici con luminosità fino a 1000 nit e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sono supportati da quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza.

I telefoni presentano una classificazione IP67 per resistenza a polvere e acqua, batterie da 5000mAh con ricarica rapida fino a 25W e supporto per schede microSD fino a 1TB.

Caratteristiche Galaxy A35 Galaxy A55 Schermo Display OLED da 6,6 pollici Display OLED da 6,6 pollici Luminosità Fino a 500 nit Fino a 550 nit Frequenza di aggiornamento Fino a 120Hz Fino a 120Hz Processore Exynos 1380 Exynos 1480 Memoria RAM 6/8GB 8/12GB Memoria interna 128GB / 256GB 128GB / 256GB Fotocamera principale 50MP 50MP Fotocamera ultrawide 8MP 12MP Fotocamera selfie 13MP 32MP Telaio Plastica Alluminio Protezione Gorilla Glass Victus+ Gorilla Glass Victus+ Resistenza agli agenti esterni IP67 IP67 Batteria 5000mAh con ricarica rapida a 25W 5000mAh con ricarica rapida a 25W

Le differenze principali tra i due modelli si trovano nei processori e nelle fotocamere. Il Galaxy A55 è usa il processore Exynos 1480, mentre il Galaxy A35 utilizza lo stesso processore Exynos 1380 dell’anno scorso precedente. Inoltre, il Galaxy A55 presenta una fotocamera ultrawide da 12 megapixel e una fotocamera selfie da 32 megapixel, rispetto alla fotocamera da 8 megapixel e 13 megapixel del Galaxy A35.

Samsung ha confermato l'utilizzo di Gorilla Glass Victus+ per entrambi i telefoni, offrendo una maggiore resistenza ai graffi e alle cadute rispetto ai modelli precedenti. La disponibilità nei mercati internazionali, inclusi gli Stati Uniti, non è stata ancora confermata dall'azienda.

I Samsung Galaxy A sono da anni un punto di riferimento sia per i consumatori sia per gli analisti di mercato. La sera A5 in particolare è da sempre tra i modelli più venduti nella sua fascia di prezzo, e anche in questo 2024 la casa coreana sembra avere un prodotto pronto a portarsi a casa un nuovo successo.

Va detto che concorrenti come realme, Xiaomi, Oppo e altri hanno tutti prodotti altamente competitivi. Specifiche alla mano, il Samsung Galaxy A55 non è necessariamente lo smartphone migliore nella sua fascia di prezzo. Tuttavia il valore di un marchio assodato fa spesso la differenza.