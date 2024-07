Galaxy Buds3 Pro: scoperta una funzione nascosta per controllare l'audio

La recente presentazione dei Galaxy Buds3 Pro da parte di Samsung ha messo in luce numerose funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, ma un dettaglio importante è stato inizialmente trascurato.

Si tratta di una funzione chiamata Voice Control, che consente agli utenti di controllare gli auricolari tramite, per l'appunto, dei comandi vocali senza necessità di richiamare alcun assistente per farlo, coem epr esempio Bixby.

Questa caratteristica è stata scoperta inizialmente da un utente sul subreddit di Samsung e, da quanto riportato, è sufficiente pronunciare comandi come "Volume Up" o "Volume Down" per regolare il volume degli auricolari. Non è necessario alcun input aggiuntivo per attivare la funzione.

Mishaal Rahman, intervenuto nella discussione su Reddit, ha spiegato il funzionamento del Controllo Vocale dopo aver effettuato alcune prove sul campo.

Rahman ha constatato che i Buds3 Pro sono in grado di riconoscere i comandi vocali sia in ambienti relativamente tranquilli come una farmacia che in luoghi rumorosi come la metropolitana, senza che sia necessario elevare la voce.

Noi, dal canto nostro, possiamo confermare quanto dichiarato da Rahman, in seguito a dei test rapidi fatti con il nostro paio di Buds3 Pro che stiamo testando in vista della nostra futura recensione.

È importante sottolineare che il Voice Control non è attivato di default. Per utilizzarlo, i possessori dei Galaxy Buds3 Pro devono attivare manualmente la funzione tramite l'app Galaxy Wearable.

Una volta attivata, l'app fornirà un elenco preciso di comandi vocali da usare per controllare gli auricolari. Ad esempio, per mettere in pausa la musica sarà necessario dire "Stop Music", in quanto variazioni come "Pause" o "Pause Music" non saranno riconosciute.

Un aspetto curioso, ma potenzialmente problematico, è che, dato che gli auricolari non richiedono una parola di attivazione e non sono addestrati a riconoscere direzioni specifiche, altre persone possono interagire e modificare le impostazioni semplicemente pronunciando i comandi vicino agli auricolari.

Questo può portare a situazioni in cui, ad esempio, qualcuno potrebbe scherzosamente aumentare il volume mentre si indossano gli auricolari.

Per quanto il Voice Control sia senza dubbio un'aggiunta utile per la convenienza, è essenziale essere consapevoli delle proprie circostanze per evitare che gli auricolari reagiscano a comandi non desiderati.

Samsung, al momento, non ha dichiarato se è in arrivo una patch software per affrontare questa problematica, ma affronteremo ogni scenario proposto dai Controlli Vocali durante la nostra recensione dei Buds3 Pro.