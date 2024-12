Galaxy S25 potrebbe avere una nuova funzione salvavita

Samsung potrebbe introdurre una funzionalità salvavita con la serie Galaxy S25, il cui lancio è previsto per il prossimo mese. I nuovi smartphone di fascia alta dell'azienda coreana sembrano infatti essere dotati di una funzione in grado di rilevare eventuali incidenti stradali.

La notizia è emersa dall'analisi del codice presente in alcuni file trapelati del Galaxy S25, che rivelano la presenza di un "sensore di rilevamento incidenti stradali". Si tratta dello stesso sensore presente nella serie Galaxy S24, in Galaxy Z Fold6 e nel Galaxy Z Fold Special Edition.

Tuttavia, non è chiaro se Samsung abbia abilitato la funzione di rilevamento incidenti stradali di Android a livello software. Nonostante dispongano dello stesso sensore, Galaxy S24 e Galaxy Z Fold 6 non hanno la funzione attiva.

Introdotta da Google con la serie Pixel 8 nel 2023, la funzione di rilevamento incidenti stradali di Android utilizza un sensore di movimento dedicato e l'intelligenza artificiale per rilevare se l'utente (o il suo smartphone) è stato coinvolto in un incidente. Apple offre una funzionalità simile sui suoi iPhone a partire dal modello 14.

Sebbene Samsung disponga dell'hardware necessario e di un'app di sistema nascosta per la funzione, non l'ha ancora abilitata. È possibile che l'azienda stia ancora lavorando alla sua implementazione e che possa attivare il rilevamento incidenti stradali con l'aggiornamento stabile One UI 7.0 su alcuni modelli di smartphone.

Il sistema di rilevamento incidenti stradali utilizza una combinazione di sensori, tra cui accelerometro, GPS e microfono, per identificare i segnali tipici di un incidente, come improvvise decelerazioni, forti rumori e capovolgimenti del dispositivo.

In caso di incidente, lo smartphone vibra, emette un segnale acustico e visualizza un messaggio di emergenza chiedendo all'utente se desidera chiamare i soccorsi. Se l'utente non risponde entro un determinato periodo di tempo, lo smartphone effettua automaticamente una chiamata di emergenza, fornendo la posizione del veicolo ai soccorritori.

La funzione di rilevamento incidenti stradali potrebbe rivelarsi un'aggiunta preziosa ai dispositivi mobili, offrendo un ulteriore livello di sicurezza agli utenti. In caso di incidente, soprattutto se l'utente è solo o impossibilitato a chiamare aiuto, la funzione può attivare automaticamente i soccorsi, contribuendo a salvare vite umane.

Al momento, Samsung non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla presenza della funzione di rilevamento incidenti stradali nella serie Galaxy S25. Non resta che attendere il lancio ufficiale dei nuovi smartphone per scoprire se questa importante funzionalità sarà finalmente disponibile per gli utenti Samsung.

L'integrazione di sensori avanzati e dell'intelligenza artificiale nei dispositivi mobili apre la strada a nuove funzionalità e applicazioni in grado di migliorare la sicurezza e il benessere degli utenti. Oltre al rilevamento incidenti stradali, è possibile immaginare l'utilizzo di queste tecnologie per il monitoraggio della salute, la prevenzione di cadute o l'assistenza in situazioni di emergenza.