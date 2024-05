Galaxy S25 Ultra, finalmente Samsung dirà addio alle fotocamere a bassa risoluzione

Le specifiche delle fotocamere di Samsung Galaxy S25 Ultra sono trapelate online, rivelando alcuni dettagli interessanti su ciò che potremmo aspettarci dal nuovo dispositivo dell'azienda sudcoreana, previsto per il lancio a gennaio 2025.

Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe su Weibo, il Galaxy S25 Ultra manterrà un sistema a quattro sensori sul retro, nonostante le precedenti voci che suggerivano un passaggio a un sistema a tre fotocamere. Il dispositivo dovrebbe continuare a disporre di una fotocamera principale da 200MP e di un teleobiettivo da 50MP con ingrandimento 5x.

Tuttavia, sembra che ci saranno degli aggiornamenti significativi per quanto riguarda la fotocamera ultrawide e quella con zoom ottico 3x. In particolare, si suggerisce che entrambe avranno un sensore a 50MP. Quest'ultimo aggiornamento appare particolarmente atteso, considerando che Samsung ha mantenuto sensori relativamente piccoli, 10MP e 12MP, a partire dal Galaxy S21 Ultra del 2021.

Un teleobiettivo ad alta risoluzione potrebbe permettere l'uso della tecnologia di pixel-binning, migliorando così le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, la qualità degli scatti in modalità ritratto e quando si utilizza lo zoom da 3x a 5x. Si è visto inoltre che alcuni smartphone utilizzano la fotocamera con teleobiettivo per gli scatti macro, quindi questa nuova fotocamera con zoom 3x ad alta risoluzione potrebbe offrire immagini macro dettagliate.

L'aggiornamento alla fotocamera ultrawide da 50MP potrebbe mettere il Galaxy S25 Ultra in competizione con alcuni dei migliori cameraphone sul mercato, come il Google Pixel 8 Pro o gli smartphone della serie Xiaomi 14, che offrono anch'essi sensori ultrawide ad alta risoluzione. Questi ultimi, utilizzando il pixel-binning, possono migliorare le riprese in condizioni di bassa luminosità. Teoricamente, ciò potrebbe anche abilitare la registrazione video con lente ultrawide alla risoluzione 8K.

Queste informazioni potrebbero lasciar insoddisfatti coloro che speravano in un aggiornamento più ambizioso delle capacità di zoom della fotocamera, in quanto era stato suggerito che il S25 Ultra potesse disporre di una fotocamera con teleobiettivo variabile in grado di operare tra circa lo zoom 4x o 7x.