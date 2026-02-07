Avatar di Aralee 103
In pratica ha la stessa estetica di A56, e pensare che il mio S25 512gb blu navy il 14 di febbraio compie un anno, pagato 689 da mediaworld al lancio, a quel prezzo nemmeno ora si trova.
Telefono eccellente, dopo un anno 100% integrità della batteria e 258 cicli di ricarica, meno di una ricarica al giorno, praticamente arrivo sempre a fine giornata con riserva.
Per avere 4000mah è una bomba!
Credo che s26 rimarrà in negozio.
Immagino già la fila per acquistare il restyling del s25 ma con soc sfig4to exynos 🤡
