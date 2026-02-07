Il fiume di indiscrezioni sul Galaxy S26 continua senza sosta, e Samsung sembra aver perso completamente il controllo sulla segretezza della sua prossima linea di smartphone top di gamma.

Mentre l'azienda coreana si prepara al lancio ufficiale previsto per fine febbraio, nuove immagini ad alta risoluzione del Galaxy S26 e S26 Plus nella colorazione bianca sono emerse online, offrendo quello che potrebbe essere il primo sguardo ai render ufficiali destinati ai materiali promozionali.

La fuga di notizie arriva a poche ore dalla pubblicazione di un render a 360 gradi del Galaxy S26 Ultra in Cobalt Violet, confermando che il lancio è ormai imminente e che la strategia di riservatezza tradizionalmente associata ai grandi eventi tecnologici sta diventando sempre più difficile da mantenere nell'era della comunicazione digitale istantanea.

Le nuove immagini provengono da Evan Blass, leaker di comprovata affidabilità nel panorama tech che ha costruito la sua reputazione anticipando con precisione lanci di dispositivi di alto profilo. Le cinque foto mostrano il Galaxy S26 e S26 Plus nella variante cromatica bianca, offrendo una visuale dettagliata del design che Samsung ha scelto per la serie 2025. Non si tratta della prima volta che la colorazione bianca emerge nei leak, ma la qualità di queste immagini suggerisce che si tratti di materiale destinato originariamente a campagne marketing o documentazione per retailer, piuttosto che di semplici prototipi fotografati in circostanze non controllate.

La palette cromatica del Galaxy S26 si sta delineando con crescente chiarezza attraverso i vari leak delle ultime settimane. Oltre al bianco ora visibile in dettaglio, la gamma dovrebbe includere nero, Cobalt Violet e Sky Blue come opzioni confermate, con voci insistenti che parlano anche di Pink Gold e Silver Shadow come possibili varianti aggiuntive. Questa strategia multicolore rappresenta una continuità rispetto alla generazione precedente, con Samsung che continua a puntare sulla personalizzazione estetica come elemento differenziante in un mercato sempre più competitivo, dove il design esteriore rimane un fattore determinante nelle scelte d'acquisto dei consumatori.

Il Galaxy S26 dovrebbe essere presentato il 25 febbraio, con pre-ordini dal 26 febbraio al 4 marzo e disponibilità generale dall'11 marzo

Dal punto di vista della tempistica, Samsung non ha ancora ufficializzato la data del prossimo Galaxy Unpacked, l'evento flagship dove tradizionalmente vengono svelate le nuove ammiraglie della serie S. Tuttavia, fonti considerate attendibili nel circuito dei leak convergono su una finestra temporale ormai consolidata: presentazione prevista per il 25 febbraio, con apertura dei pre-ordini il giorno successivo e chiusura programmata per il 4 marzo.

Secondo le indiscrezioni, Samsung potrebbe implementare anche un periodo di "pre-vendita" tra il 5 e il 10 marzo, prima del lancio commerciale vero e proprio fissato per l'11 marzo.

Per il mercato europeo e italiano, l'arrivo del Galaxy S26 rappresenta un appuntamento tradizionalmente rilevante, con Samsung che mantiene una quota significativa nel segmento premium degli smartphone Android. La disponibilità prevista per metà marzo potrebbe posizionare il dispositivo idealmente per le campagne primaverili, anche se i prezzi ufficiali per il mercato europeo non sono ancora stati comunicati.

Resta da vedere se Samsung manterrà il posizionamento tariffario delle generazioni precedenti o se le pressioni inflazionistiche e i costi della componentistica più avanzata si rifletteranno in un aumento dei listini, aspetto che inevitabilmente influenzerà le dinamiche competitive con i rivali nel segmento flagship.