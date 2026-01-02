Samsung si prepara a introdurre una delle funzionalità più innovative nel campo della privacy degli smartphone con il lancio della serie Galaxy S26. La scoperta, emersa dall'analisi del firmware One UI 8.5, rivela l'esistenza di Privacy Display, una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che modifica dinamicamente la visibilità dello schermo in base all'angolazione di visione. Si tratta di un approccio completamente nuovo alla protezione dei contenuti sensibili, che va oltre le tradizionali soluzioni software come le pellicole privacy fisiche o il blur automatico delle notifiche.

Il funzionamento di Privacy Display si basa su una tecnologia hardware avanzata che oscura automaticamente lo schermo quando viene visualizzato da angolazioni laterali. Quando la funzione è attiva, chi si trova accanto all'utente percepisce il display come significativamente più scuro, rendendo impossibile la lettura dei contenuti. L'implementazione sembra sfruttare capacità a livello di pannello OLED, suggerendo un'integrazione profonda tra hardware e software che Samsung ha sviluppato internamente.

L'attivazione può avvenire manualmente tramite l'app Impostazioni o attraverso un interruttore rapido nel pannello delle notifiche, seguendo l'approccio tipico di One UI per le funzionalità di sistema. La vera innovazione risiede però nell'automazione: Privacy Display si integra con l'app Modalità e Routine, permettendo agli utenti di configurare condizioni specifiche per l'attivazione automatica. Ad esempio, è possibile impostare l'attivazione quando il telefono rileva di trovarsi fuori casa o dall'ufficio, eliminando la necessità di interventi manuali ripetuti.

La tecnologia probabilmente si basa sui pannelli OLED di nuova generazione con Flex Magic Pixel, presentati da Samsung Display al Mobile World Congress 2024

L'aspetto hardware è cruciale per comprendere le potenzialità di questa funzione. Samsung Display ha mostrato all'inizio del 2024 al MWC di Barcellona un pannello OLED dotato della tecnologia Flex Magic Pixel, capace di controllare con precisione l'emissione luminosa per pixel in base all'angolazione. Questa tecnologia rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai tradizionali pannelli OLED e potrebbe essere proprio la base tecnica su cui poggia Privacy Display nella serie Galaxy S26.

Al momento non è chiaro se la funzionalità sarà disponibile su tutti e tre i modelli della linea Galaxy S26 o esclusivamente sul Galaxy S26 Ultra. La prima ipotesi sembra più probabile considerando che si tratterebbe di una differenziazione basata sul tipo di pannello utilizzato, e Samsung storicamente ha mantenuto specifiche display simili all'interno della stessa generazione. Tuttavia, la complessità tecnica e i presumibili costi aggiuntivi del pannello potrebbero limitare la tecnologia al modello di punta.

Nel panorama attuale degli smartphone, nessun altro produttore sembra aver implementato una soluzione paragonabile. Le attuali opzioni per la privacy dello schermo si limitano a pellicole fisiche che riducono l'angolo di visione, soluzioni che comportano compromessi sulla luminosità e sulla qualità dell'immagine anche per l'utente principale. Privacy Display promette invece di mantenere inalterata l'esperienza visiva frontale mentre protegge attivamente i contenuti dagli sguardi indiscreti.

L'introduzione di questa tecnologia si inserisce in un contesto in cui la privacy digitale è diventata una priorità sempre crescente per i consumatori. Dalle email aziendali riservate alle conversazioni personali, passando per dati bancari e cartelle cliniche, gli smartphone moderni contengono informazioni estremamente sensibili. Le soluzioni attuali richiedono consapevolezza e azione da parte dell'utente, mentre Privacy Display automatizza questa protezione integrandola nell'esperienza d'uso quotidiana.

Con il lancio della serie Galaxy S26 previsto nei primi mesi del 2025, Samsung sembra pronta a stabilire un nuovo standard per la privacy hardware negli smartphone. L'implementazione di Privacy Display potrebbe influenzare significativamente le scelte dei consumatori business e dei professionisti che gestiscono informazioni riservate, segmenti di mercato dove la sicurezza dei dati rappresenta spesso un fattore decisivo. Resta da vedere se altri produttori seguiranno questa direzione o se Samsung manterrà un vantaggio competitivo esclusivo attraverso la propria divisione display.