Lo XIAOMI Watch 5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo già scontato. Dotato di display AMOLED da 1,54'', Google Wear OS, GPS, NFC Pay e autonomia fino a 6 giorni, rappresenta un top di gamma completo. Con uno sconto del 17%, lo trovate a soli 299,99€ invece di 359,99€: un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Xiaomi Watch 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo XIAOMI Watch 5 è il compagno ideale per chi desidera uno smartwatch completo, elegante e tecnologicamente avanzato. È consigliato in particolare agli appassionati di sport e fitness, grazie al supporto di oltre 150 modalità sportive, alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM e al GPS con mappe offline, perfetto per chi ama esplorare all'aperto senza dipendere dalla rete cellulare. Chi tiene alla propria salute apprezzerà il monitoraggio completo in 60 secondi, con sei indicatori chiave tra cui frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e qualità del sonno.

Questo smartwatch soddisfa anche le esigenze di chi cerca un dispositivo produttivo e connesso: grazie a Google Wear OS, offre accesso diretto a Google Wallet, Maps, Calendar e all'intelligenza artificiale Gemini. Il display AMOLED da 1,54'' con cornice ultrasottile e il corpo in acciaio inossidabile 316L lo rendono adatto anche a un uso quotidiano elegante. Con una batteria fino a 18 giorni in modalità risparmio energetico, è pensato per chi non vuole preoccuparsi di ricaricare frequentemente. Attualmente disponibile a 299,99€ invece di 359,99€, con uno sconto del 17%.

Lo XIAOMI Watch 5 è un orologio intelligente con Google Wear OS, display AMOLED da 1,54'', cornice ultrasottile e corpo in acciaio inossidabile 316L. Offre 6 giorni di autonomia, GPS, oltre 150 sport, monitoraggio salute avanzato e NFC Pay.

