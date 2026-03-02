Apple ha scelto di ridefinire il concetto di accessibilità con l'annuncio ufficiale di iPhone 17e, il modello più economico della famiglia iPhone 17. Presentato il 2 marzo 2026 con preordini aperti dal 4 marzo e disponibilità negli store a partire dall'11 marzo, questo dispositivo porta con sé specifiche che fino a pochi anni fa erano prerogativa esclusiva dei modelli di punta: un SoC di ultimissima generazione, connettività satellitare avanzata e il sistema MagSafe. Il prezzo di partenza, fissato a €729 per la variante da 256GB, rappresenta un punto di ingresso che raddoppia la capacità di archiviazione base rispetto all'iPhone 16e e la quadruplica rispetto a iPhone 12.

Il cuore pulsante dell'iPhone 17e è il chip A19, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri di nuova generazione. La CPU a 6 core promette prestazioni fino a due volte superiori rispetto a quella di iPhone 11, mentre la GPU a 4 core con Neural Accelerator apre le porte al gaming mobile di livello console, compreso il supporto ai titoli AAA con ray tracing accelerato via hardware — una funzionalità che garantisce illuminazione e riflessi significativamente più realistici. Il Neural Engine a 16 core, ottimizzato per grandi modelli generativi, lavora in sinergia con i Neural Accelerator integrati nella GPU per accelerare le elaborazioni di Apple Intelligence rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte della connettività, Apple ha equipaggiato l'iPhone 17e con C1X, il modem cellulare di ultima generazione progettato internamente dall'azienda. Il salto rispetto al C1 montato su iPhone 16e è considerevole: velocità di trasferimento dati fino al doppio, parità prestazionale con iPhone Air e, aspetto particolarmente rilevante per il mercato europeo attento ai consumi energetici, un consumo energetico inferiore del 30% rispetto al modem di iPhone 16 Pro. Questo dato contribuisce in modo diretto all'autonomia dichiarata di un'intera giornata.

La ricarica è un altro capitolo che segna una discontinuità netta con il predecessore. iPhone 17e supporta MagSafe e Qi2 fino a 15W di potenza wireless, contro i 7,5W della ricarica Qi di iPhone 16e — un raddoppio effettivo della velocità di ricarica senza fili. Via cavo USB-C, la ricarica rapida (che richiede un alimentatore da 20W o superiore, venduto separatamente) porta la batteria al 50% in circa 30 minuti. L'ecosistema MagSafe, con caricabatterie magnetici, custodie, portafogli e accessori fotografici, è ora pienamente accessibile anche all'utente che entra nella famiglia iPhone dal modello più economico.

Il comparto fotografico si articola attorno a una fotocamera Fusion da 48MP che integra un teleobiettivo 2x di qualità ottica, trasformando quello che è fisicamente un singolo sensore in un sistema a doppia focale virtuale. L'utente può scegliere tra una risoluzione predefinita di 24MP, ideale per il bilanciamento tra qualità e dimensioni file, e la piena risoluzione da 48MP per catturare i dettagli più fini. La modalità Ritratto di nuova generazione introduce un'elaborazione della profondità che riconosce automaticamente persone, cani e gatti, salvando le informazioni spaziali per consentire la regolazione della messa a fuoco in post-elaborazione direttamente nell'app Foto. I video raggiungono 4K a 60fps in Dolby Vision, con audio spaziale e la nuova funzione Mix audio, mentre gli algoritmi di machine learning gestiscono la riduzione del rumore del vento in modo automatico.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici è protetto dal Ceramic Shield 2, materiale con resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto alla generazione precedente e proprietà antiriflesso migliorate. La luminosità di picco in HDR arriva a 1.200 nit, sufficiente per garantire leggibilità anche in piena luce solare. Il corpo in alluminio aerospaziale mantiene la certificazione IP68 fino a 6 metri di profondità per 30 minuti, mentre il tasto Azione eredita la funzionalità dei modelli superiori per l'accesso rapido a torcia, intelligenza visiva e altre funzioni personalizzabili. Face ID gestisce autenticazione biometrica e pagamenti contactless.

Le funzionalità satellitari, incluse gratuitamente per due anni dall'attivazione, coprono SOS emergenze, Roadside Assistance, Messaggi via satellite e condivisione posizione tramite l'app Dov'è — tutte operative anche in assenza totale di copertura cellulare o Wi-Fi. Il Rilevamento incidenti, capace di riconoscere collisioni gravi e allertare automaticamente i soccorsi, completa un pacchetto di sicurezza che non ha equivalenti in questa fascia di prezzo nel mercato Android.

iPhone 17e debutta con iOS 26, che introduce il nuovo design Liquid Glass per un'interfaccia più espressiva e centrata sui contenuti. Apple Intelligence porta la traduzione in tempo reale in Messaggi, FaceTime e Telefono con supporto a numerose lingue incluso l'italiano, l'intelligenza visiva sullo schermo attivabile durante uno screenshot, il Filtro delle chiamate per i numeri sconosciuti e l'Assistente di attesa per le code telefoniche. Apple Intelligence è attualmente in versione beta con supporto per oltre 15 lingue, italiano compreso.

Sul fronte della sostenibilità, il dispositivo integra il 30% di materiali riciclati, con l'85% di alluminio riciclato nel guscio e il 100% di cobalto riciclato nella batteria. La produzione sfrutta il 55% di energia rinnovabile lungo tutta la filiera, in linea con il piano Apple 2030 per la neutralità carbonica. L'imballaggio è interamente in carta riciclabile senza plastica.

iPhone 17e sarà disponibile nelle colorazioni nero, bianco e il nuovo rosa chiaro, in due tagli di memoria: 256GB a €729 e 512GB a prezzo superiore, con possibilità di pagamento rateale a €30,37 al mese per 24 mesi. Tramite Apple Trade In è possibile ottenere fino a €100 di credito con la permuta di un iPhone 11 e fino a €205 con un iPhone 13. Il lancio copre oltre 70 paesi, Italia inclusa.

Le custodie MagSafe in silicone e trasparente sono disponibili a €59, mentre chi acquista iPhone 17e ha diritto a tre mesi gratuiti di Apple Arcade, Fitness+, Music, News+ e TV+. Con l'arrivo imminente di iOS 26 e l'espansione delle funzioni di Apple Intelligence a nuove lingue e mercati, la traiettoria di aggiornamento software promette di mantenere rilevante questo dispositivo per diversi anni, confermando la strategia Apple di posizionare la longevità del software come argomento differenziante rispetto alla concorrenza Android.