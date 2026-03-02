Il mercato dei tablet di fascia media riceve oggi un aggiornamento significativo: Apple ha ufficialmente annunciato il nuovo iPad Air con chip M4, portando per la prima volta su questo segmento di prodotto tecnologie finora riservate agli iPad Pro, tra cui i nuovi chip di connettività proprietari e una quantità di memoria unificata sensibilmente aumentata. Il tutto mantenendo invariato il prezzo di partenza rispetto alla generazione precedente, una mossa che rafforza il posizionamento competitivo di questo dispositivo nel panorama dei tablet premium. Le prenotazioni sono aperte dal 4 marzo 2026, con disponibilità in negozio a partire dall'11 marzo 2026.

Il cuore del nuovo iPad Air è il chip M4, già noto dagli iPad Pro, che porta con sé una CPU a 8 core e una GPU a 9 core. Apple dichiara un incremento prestazionale fino al 30% rispetto al modello M3 e fino a 2,3 volte rispetto all'iPad Air con M1. Sul fronte grafico, la GPU a 9 core supporta il mesh shading con accelerazione hardware di seconda generazione e il ray tracing — tecnologia che calcola in tempo reale il comportamento fisico della luce per riflessi e ombre fotorealistici — con prestazioni di rendering 3D professionale dichiarate oltre 4 volte superiori rispetto all'iPad Air con M1.

La novità forse più rilevante per chi usa il tablet in modo intensivo riguarda la memoria: il nuovo iPad Air monta 12 GB di memoria unificata, con un incremento del 50% rispetto ai precedenti 8 GB, abbinata a una larghezza di banda di 120 GBps. Questo si traduce in una capacità notevolmente maggiore di eseguire modelli di intelligenza artificiale on-device senza ricorrere al cloud. Il Neural Engine a 16 core, dichiarato 3 volte più veloce rispetto a quello del chip M1, gestisce operazioni come la ricerca semantica nelle foto, la trascrizione audio e funzionalità avanzate come la Scene Removal Mask in Final Cut Pro per iPad.

Una delle novità tecnologicamente più interessanti di questa generazione è l'adozione dei chip di connettività proprietari Apple. Il chip N1 gestisce le connessioni wireless con supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando le prestazioni sulle reti a 5 GHz e l'affidabilità di funzioni come AirDrop e hotspot personale. I modelli con connettività cellulare integrano inoltre il modem C1X, anch'esso progettato internamente da Apple, che promette velocità dati su rete cellulare fino al 50% superiori e un consumo energetico del modem ridotto fino al 30% rispetto all'iPad Air M3 — un dato particolarmente rilevante per chi considera i costi energetici e la durata della batteria in mobilità.

Sul fronte software, il nuovo iPad Air debutta con iPadOS 26, che introduce un sistema di gestione delle finestre ridisegnato, una nuova barra dei menu accessibile scorrendo dall'alto del display e un'app File potenziata con vista elenco aggiornata e cartelle nel Dock. Il nuovo linguaggio visivo del sistema operativo si chiama Liquid Glass, un materiale d'interfaccia traslucido che reagisce dinamicamente all'input dell'utente. Arriva anche l'app Anteprima nativa per iPad, per l'annotazione di PDF e immagini con Apple Pencil o con le dita.

Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale integrata di Apple, è disponibile anche su iPad Air M4 ed è supportata in italiano tra le lingue della versione beta attuale. Le funzionalità includono strumenti di scrittura assistita, elaborazione delle immagini e sintesi di contenuti, il tutto con un'architettura che privilegia l'elaborazione locale per ragioni di privacy — aspetto particolarmente rilevante nel contesto normativo europeo, dove il GDPR impone requisiti stringenti sul trattamento dei dati personali.

Dal punto di vista della compatibilità con gli accessori, il nuovo iPad Air supporta Apple Pencil Pro (€149, o €139 per l'istruzione) e Apple Pencil USB-C (€89, o €79 per l'istruzione), oltre alla Magic Keyboard con trackpad integrato, tasto funzione dedicato e connettore USB-C per la ricarica tramite cerniera. La Magic Keyboard è disponibile a €329 per il modello da 11" e €349 per quello da 13", nei colori bianco e nero.

Sul fronte della sostenibilità, Apple dichiara che iPad Air è composto per il 30% da materiali riciclati, incluso il 100% di alluminio riciclato nel guscio e il 100% di cobalto riciclato nella batteria. Il processo produttivo utilizza il 40% di energia rinnovabile lungo la catena di fornitura, nell'ambito del piano Apple 2030 che punta alla neutralità carbonica entro la fine del decennio. L'imballaggio è interamente in carta riciclabile, senza componenti plastici.

Il nuovo iPad Air 11" è disponibile a partire da €669 nella versione Wi-Fi e da €839 nella versione Wi-Fi + Cellular; il modello da 13" parte invece da €869 (Wi-Fi) e €1.039 (Wi-Fi + Cellular). Per il settore Education i prezzi scendono rispettivamente a €599 e €799. Entrambe le taglie sono disponibili in quattro colori — blu, viola, galassia e grigio siderale — con tagli di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Chi acquista tramite permuta può ottenere un credito sull'Apple Store online o fisico. Negli USA è disponibile anche il pagamento rateale con Apple Card a tasso zero con 3% di cashback immediato.