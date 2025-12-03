Samsung si prepara a compiere un significativo passo avanti nell'evoluzione dei suoi pieghevoli di punta. Dopo il lancio del Galaxy Z Fold 7 (acquistabile qui), accolto con entusiasmo dal mercato nonostante alcune limitazioni tecniche, la casa coreana sembra intenzionata a colmare le lacune più evidenti del suo foldable di riferimento con la prossima generazione. Le prime indiscrezioni sul Galaxy Z Fold 8 suggeriscono un focus mirato su due aspetti rimasti sostanzialmente invariati per troppo tempo: capacità della batteria e velocità di ricarica.
Secondo le ultime voci provenienti dai canali social dedicati alle anticipazioni tecnologiche, il Galaxy Z Fold 8 adotterà un'architettura interna ottimizzata che consentirà una distribuzione più efficiente dei componenti. In termini pratici, l'obiettivo di Samsung sarebbe sfruttare meglio lo spazio interno del dispositivo, recuperando millimetri preziosi per alloggiare una batteria di maggiore capacità senza incrementare lo spessore complessivo. Una sfida ingegneristica tutt'altro che banale per un dispositivo che deve già fare i conti con il meccanismo di piegatura e i doppi display.
La vera novità riguarderebbe però la ricarica rapida. Le indiscrezioni parlano di un supporto alla ricarica cablata da 45W, un incremento sostanziale rispetto ai 25W del Galaxy Z Fold 7. Per un foldable di fascia premium con prezzo oltre i 1.800 euro, la ricarica a 25W rappresentava oggettivamente un limite rispetto alla concorrenza cinese, dove marchi come OPPO e Xiaomi offrono da tempo potenze superiori ai 60W anche sui pieghevoli. Il passaggio a 45W allineerebbe il Fold 8 agli standard della serie Galaxy S, sebbene resti ancora lontano dalle velocità estreme del mercato asiatico.
Sul fronte della batteria, alcuni rumor ipotizzano un salto fino a 5.000mAh, abbandonando finalmente i 4.400mAh rimasti invariati attraverso molteplici generazioni del dispositivo. Una batteria più capiente rappresenterebbe un vantaggio concreto per l'autonomia, considerando che i display pieghevoli di grandi dimensioni e i processori di ultima generazione richiedono energia considerevole. L'attuale capacità si è rivelata appena sufficiente per un utilizzo intenso giornaliero, costringendo molti utenti a ricaricare il dispositivo nel pomeriggio.
Samsung ha già dimostrato di possedere le competenze tecniche necessarie per realizzare questi miglioramenti. Il Galaxy Z TriFold, il primo tri-fold dell'azienda coreana, integra una batteria da 5.600mAh con supporto alla ricarica da 45W pur mantenendo uno spessore di appena 3,9mm nel punto più sottile. Questa prova di concept dimostra che l'ingegnerizzazione di batterie ad alta densità energetica in form factor ultra-compatti è alla portata di Samsung, rendendo tecnicamente fattibile l'implementazione di soluzioni analoghe nel Galaxy Z Fold 8.