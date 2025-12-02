Avatar di Ospite Port_Runner #979 0
0
ma poi funziona davvero sta cosa della rete autonoma o è l'ennesima promessa?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro_Chief #200 0
0
interessante il discorso sul 5G standalone, finalmente qualcosa di concreto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.