Il Gigaset E275 Duo è disponibile su Amazon a 52,76€, un'ottima soluzione per chi cerca telefoni cordless DECT con tasti e numeri grandi. Questo set include due portatili con display ad alto contrasto, perfetti per chi necessita di migliore leggibilità. I dispositivi sono compatibili con apparecchi acustici e offrono funzione amplificatore con 2 profili acustici. Approfittate di questa offerta a 52,76€ per portare a casa un prodotto di qualità Made in Germany con tecnologia ECO DECT a basso consumo energetico.

Prodotto in caricamento

Gigaset E275, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Gigaset E275 Duo è la soluzione ideale per chi cerca un telefono cordless che coniughi semplicità d'uso e funzionalità avanzate. Questo set di due telefoni DECT è particolarmente consigliato a persone anziane o con difficoltà visive, grazie ai suoi tasti e numeri grandi, al display ad alto contrasto e ai simboli ben leggibili. La compatibilità con apparecchi acustici e la funzione amplificatore lo rendono perfetto per chi ha problemi di udito, offrendo due profili acustici personalizzabili per adattarsi alle diverse esigenze. È inoltre un'ottima scelta per famiglie che necessitano di più portatili in casa, permettendo di avere un telefono anche in stanze prive di presa telefonica.

Con uno sconto del 12% che porta il prezzo a soli 52,76€, questo prodotto rappresenta un investimento intelligente per chi desidera comunicare senza rinunciare al comfort. La qualità Made in Germany garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre la tecnologia ECO DECT assicura bassi consumi energetici. La possibilità di trasferire le chiamate tra i due portatili e la funzione "non disturbare" aggiungono praticità all'uso quotidiano, rendendo questi telefoni compagni ideali per chi vuole restare connesso con semplicità ed efficienza in ogni ambiente domestico.

Il Gigaset E275 Duo è ideale per chi cerca semplicità d'uso e praticità. Questo set include due telefoni cordless DECT con display ad alto contrasto, tasti e numeri grandi per una leggibilità ottimale. Compatibile con apparecchi acustici, offre funzione amplificatore e profili acustici personalizzabili. La tecnologia ECO DECT garantisce bassi consumi energetici, mentre la qualità Made in Germany assicura affidabilità e prestazioni durature.

Vedi offerta su Amazon