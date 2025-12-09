Con l’arrivo delle festività natalizie, lo store ufficiale Samsung si prepara ad accompagnarvi verso un Natale all’insegna della tecnologia e del risparmio. In quest’ultimo scorcio dell’anno, infatti, il catalogo si è arricchito di nuove offerte e promozioni, molte delle quali basate su codici sconto dedicati. Samsung ha deciso di prolungare alcune iniziative proprio per permettere a un numero maggiore di persone di trovare il regalo perfetto, o di rinnovare i propri dispositivi, beneficiando di condizioni vantaggiose.

Promo Samsung, perché approfittarne?

Tra i codici sconto attualmente attivi, spiccano quattro promozioni pensate per diverse categorie di prodotti. Il codice WINTER4U, valido fino all’8 gennaio, vi permette di iniziare il nuovo anno con una marcia in più. Fino al 16 dicembre potrete utilizzare PROMOTV, ideale per chi vuole aggiornare il proprio televisore in tempo per le feste, mentre CASASAMSUNG rimarrà valido fino al 20 dicembre e si rivolge a chi desidera rendere più smart la propria casa. Infine, MONITOR2025 (anch’esso attivo fino all’8 gennaio) offre un’opportunità interessante per chi cerca un nuovo monitor, sia per lavoro sia per il gaming.

Accanto ai codici sconto, rimangono disponibili alcune promozioni convenienti su diversi modelli del catalogo Samsung. In particolare, potete approfittare del 20% di sconto sulla gamma Tab S11 Family, una delle più complete e potenti nel settore dei tablet. Per smartphone e indossabili, Samsung propone il 15% di sconto sulla S25 Family (incluse le versioni FE ed Edge), sulla popolare A Series, sul GB5 + Book4 Edge SE (NP750XQB-KA2IT) e sull’intera categoria Wearable, comprendente Watch, Buds e Ring.

Per chi desidera portare a casa un dispositivo premium, restano attivi anche sconti del 10% su alcune delle linee più avanzate del marchio. La promozione include i modelli Foldable, perfetti per chi vuole sperimentare l’esperienza del display pieghevole, la Tab S10 Family e diversi modelli della linea Book, ideali per studenti, professionisti o per chi cerca un laptop affidabile. Con questo ventaglio di opportunità, Samsung rende il periodo natalizio un momento ideale per aggiornare i propri dispositivi o per sorprendere qualcuno con un regalo davvero speciale.

