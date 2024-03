Giochi limitati a 60 fps? Android 15 ha la soluzione per andare oltre

Gli utenti Android hanno sempre desiderato un'esperienza di gioco ottimale sui loro dispositivi. Con il rilascio di Android 15 Developer Preview 2, è stata svelata una nuova funzione che promette di rivoluzionare le prestazioni nel gaming sugli smartphone Android.

Molti dei giochi Android sono normalmente bloccati ad una frequenza di fotogrammi massima predefinita di 60 fps, a meno che gli sviluppatori non prevedano diversamente, cosa che limita il pieno potenziale degli smartphone da gaming di fascia alta. Tuttavia, con Android 15, questa limitazione viene affrontata con decisione. L'occhio attento di Mishaal Rahman ha individuato una nuova funzione che cambierà tutto: un'impostazione all'interno delle Opzioni sviluppatore che sblocca framerate più elevati indipendentemente dal gioco.

Questa nuova impostazione permette agli sviluppatori di testare le vere capacità dei loro giochi, consentendo loro di operare oltre i limiti convenzionali della frequenza dei fotogrammi.

È essenziale chiarire che questa impostazione non è una soluzione a tutti i problemi del gaming. Piuttosto, serve agli sviluppatori per mettere a punto e ottimizzare i loro giochi per la piattaforma Android. Disabilitando la frequenza massima dei fotogrammi predefinita, gli sviluppatori ottengono un maggiore controllo sulle prestazioni, consentendo loro di superare i limiti e di offrire un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

Questa impostazione non garantisce miglioramenti miracolosi nelle prestazioni di gioco, soprattutto per i dispositivi che già faticano a gestire giochi intensivi a 60 fps. Offre invece agli sviluppatori la possibilità di esplorare i limiti superiori delle capacità dei dispositivi senza essere ostacolati da vincoli di sistema arbitrari.

Per gli utenti finali, le implicazioni sono allettanti. Immaginate di avviare il vostro gioco preferito, graficamente impegnativo, sul vostro flagship Android e di sperimentare framerate superiori a quelli permessi dallo schermo, riducendo di fatto la latenza degli input e migliorando il feeling generale. Con la prossima versione di Android, questo sogno si sta avvicinando alla realtà.

Ottenere prestazioni di gioco ottimali è comunque un'impresa dalle molte sfaccettature, influenzata da vari fattori oltre alle impostazioni della frequenza dei fotogrammi. Dalle specifiche hardware all'ottimizzazione del software, entrano in gioco numerose variabili che modellano l'esperienza di gioco sui dispositivi Android.