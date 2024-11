Android 15 in arrivo su questi 30 smartphone Motorola

Motorola ha annunciato l'imminente aggiornamento ad Android 15 per decine di smartphone del suo portfolio. Tra i dispositivi coinvolti troviamo modelli delle serie Razr, Edge, Moto G e Thinkphone, per un totale di 30 smartphone interessati.

L'aggiornamento, che comporterà l'introduzione di nuove funzionalità come lo spazio privato per le app, l'archiviazione delle applicazioni e miglioramenti nell'usabilità per i dispositivi con schermi più grandi, è parte dell'impegno di Motorola nel mantenere aggiornata la propria gamma di prodotti. Alcuni modelli, come il Motorola Edge 50 Fusion, hanno già iniziato a ricevere la versione beta del sistema operativo, seppur limitatamente a un ristretto numero di utenti selezionati.

Ecco la lista completa di smartphone Motorola che saranno aggiornati:

Razr 50 Ultra

Razr 50

Razr 50s

Razr 40 Ultra

Razr 40

Razr 40s

Edge 2024

Edge+ 2023

Edge 2023

Edge 50 Ultra

Edge 50 Pro

Edge 50

Edge 50 Neo

Edge 50 Fusion

Edge 40 Pro

Edge 40

Edge 40 Neo

Edge 30 Ultra

Moto G Power (2024)

Moto G Stylus (2024)

Moto G (2024)

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Moto G45

Moto G35

Moto G34

Thinkphone

Thinkphone 25

Questo ampio piano di aggiornamento sottolinea l'attenzione dell'azienda verso la sicurezza e la funzionalità, rispondendo così alle crescenti esigenze di privacy e efficienza richieste dagli utenti moderni. Con questo passo, Motorola si conferma attenta alle evoluzioni del mercato e alle aspettative dei suoi consumatori, continuando a offrire software aggiornato e performante.