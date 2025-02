Gli ultimi leak sull'iPhone pieghevole rimescolano le carte in tavola

Apple sta sviluppando il suo primo iPhone pieghevole, un dispositivo che potrebbe rappresentare una svolta significativa nel mercato degli smartphone, considerando come Apple definisca i trend delle masse.

Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, le recenti indiscrezioni rivelano un quadro completamente diverso da quanto emerso finora e di come potrebbe essere il design del dispositivo e quali innovazioni potrebbe introdurre. Secondo fonti vicine all’azienda, il nuovo iPhone pieghevole potrebbe arrivare sul mercato già nel 2026, se i lavori proseguiranno senza ulteriori intoppi.

Secondo quanto riportato dall’account X HaYao, l’iPhone pieghevole sarà un dispositivo in stile libro, simile alla gamma Galaxy Z Fold di Samsung. Le precedenti indiscrezioni suggerivano che Apple stesse sviluppando una versione a conchiglia, sulla scia del Galaxy Z Flip, ma per il momento sembra che l’azienda si concentrerà su un formato più ampio, che unisca iPhone e iPad in un unico dispositivo.

Il display interno sarà di circa 12 pollici, una dimensione superiore rispetto a quanto inizialmente previsto, rendendo il dispositivo una sorta di ibrido tra iPhone e iPad Air.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo iPhone pieghevole è la sua cerniera, elemento cruciale per garantire la durabilità del dispositivo. Secondo il leaker Jukanlosreve, la parte posteriore sinistra del dispositivo si piegherà notevolmente, suggerendo un meccanismo innovativo per migliorare la chiusura e ridurre l’usura nel tempo.

Il costo di assemblaggio della cerniera sarà di circa 110 dollari e verrà fornita da Amphenol/Taiwan Shin Nihon, mentre il display sarà prodotto da Samsung, leader nel settore dei pannelli flessibili.

Dal punto di vista dello spessore, l’iPhone pieghevole misurerà 4,6 mm quando aperto e 9,2 mm quando chiuso, valori che lo rendono particolarmente sottile rispetto ad altri dispositivi della stessa categoria. Il telaio centrale sarà in alluminio, anche se Apple sta ancora valutando come sfruttare il titanio per aumentarne la resistenza.

Sul fronte fotografico, l’iPhone pieghevole sarà dotato di una doppia fotocamera posteriore, a differenza dei modelli "Pro" che vantano un sistema a tre lenti. Entrambi i sensori utilizzeranno una lente ibrida vetro-plastica, tecnologia già presente nei modelli attuali. Per la fotocamera frontale, Apple potrebbe implementare la tecnologia metalens, riducendo così le dimensioni della Dynamic Island. Questa stessa tecnologia dovrebbe debuttare anche con la gamma iPhone 17.

L’iPhone pieghevole avrà due batterie con una capacità combinata di 5.000 mAh, garantendo una buona autonomia per un dispositivo di queste dimensioni. Per quanto riguarda la data di lancio, le ultime indiscrezioni parlano dell’autunno del 2026, in linea con i report precedenti. Apple punta a vendere tra gli 8 e i 10 milioni di unità nel primo anno, con l’obiettivo di raggiungere i 20 milioni nel 2027.

L’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli segna un passo importante per l’azienda di Cupertino, che mira a differenziarsi dai concorrenti con un design innovativo e materiali di alta qualità. Resta da vedere come l’iPhone pieghevole si posizionerà rispetto ai modelli tradizionali e "Pro", e quali saranno le strategie di marketing adottate per renderlo un successo commerciale. Nel frattempo, gli appassionati della mela morsicata possono solo attendere nuove conferme e ulteriori dettagli nei prossimi mesi.