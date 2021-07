Google Foto, vi sentite fortunati?

Sapevate che il famoso pulsante “Mi sento fortunato” presente solitamente nella pagina principale del motore di ricerca Google è disponibile anche su un altro servizio del colosso americano?

Grazie a questa simpatica funzione aggiunta di recente in Google Foto è possibile riscoprire avvenimenti importanti o giornate particolari della nostra raccolta di immagini salvate sul cloud. Ecco come fare.

Il pulsante “Mi sento fortunato” è stato utilizzato per la prima volta da Google nella pagina iniziale del suo servizio più famoso. Digitando una parola o una frase che si desidera cercare in Google Search e premendo tale pulsante si viene immediatamente rimandati al primo link nella lista dei risultati, una rapida scorciatoia per chi è convinto di poter trovare una risposta alla propria domanda al primo tentativo.

La simpatica funzione, appositamente rivista per l’occasione, ha fatto il proprio debutto anche nella versione Android e iOS di Google Foto, il servizio di salvataggio in cloud di foto e video dell’azienda di Mountain View.

Come usare “Mi sento fortunato” in Google Foto

La funzione “Mi sento fortunato” in Google Foto non è normalmente accessibile dall’interno dell’applicazione mobile, per quanto strano possa sembrare. Per poter provare questo simpatico pulsante che vi riporterà indietro ad un momento casuale della vostra storia bisogna agire dall’esterno, in modo simile sia su Android che su iPhone o iPad.

Trovate l’applicazione di Google Foto nel vostro smartphone

Tenete premuto il dito sull’icona dell’app, si aprirà un menu a tendina con con diverse opzioni

Tra queste toccate “Mi sento fortunato“

Verrà immediatamente aperta l’app di Google Foto con in primo piano una giornata passata, un luogo, un evento oppure la ricerca di un argomento casuale come “Calcio” o “Concerti”.

Questo è tutto quello che serve sapere, è possibile uscire dall’app e toccare di nuovo il pulsante per far apparire una nuova serie di foto casuali. Questo è un piccolo trucco divertente da usare per riscoprire momenti passati nella vostra libreria di Google Foto e trovare dei bei ricordi.

Conoscevate già questa funzione?