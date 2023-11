Google Photo usa l'IA per fare una cosa geniale. Finalmente!

In un recente post sul suo blog, Google ha presentato una serie di funzionalità progettate per semplificare il compito di organizzare e riordinare la libreria di foto su Google Foto. L'aggiornamento sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare l'esperienza dell'utente.

Una delle caratteristiche principali di questo nuovo aggiornamento è l'identificazione e il raggruppamento automatico di foto simili scattate in rapida successione. Dite addio allo scorrimento di infiniti scatti dello stesso tramonto, perché Google Foto li impila in modo intelligente in un'unica raccolta coesa. Sebbene il servizio selezioni automaticamente un'immagine rappresentativa del momento, gli utenti hanno la possibilità di scegliere manualmente l'immagine che preferiscono. Per coloro che preferiscono conservare più scatti della stessa scena, la funzione di impilamento può essere facilmente attivata o disattivata.

Oltre a ridurre il disordine, ora Google Foto organizza le immagini in modo più efficiente, classificando elementi come documenti d'identità, ricevute e biglietti in album separati. Questa funzionalità è un'aggiunta gradita, visti i precedenti di Google Foto nel riconoscimento accurato delle immagini. La comodità si estende ulteriormente, consentendo agli utenti di aggiungere direttamente eventi al proprio calendario da screenshot o foto di biglietti.

Non sorprende che questi progressi siano tutti guidati dall'IA, in linea con la recente spinta di Google a incorporare l'intelligenza artificiale in tutta la sua gamma di prodotti. In particolare, Google Foto è da tempo mosso dall'intelligenza artificiale e utilizza le foto caricate dagli utenti per addestrare gli algoritmi del brand con il machine learning. Sebbene il servizio non offra più uno spazio di archiviazione gratuito, le sue solide capacità di intelligenza artificiale consentono di effettuare ricerche senza sforzo in base al contenuto delle immagini, che si tratti di cani, spiagge o altro.

L'impegno di Google nell'integrare l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti continua a ridefinire l'esperienza degli utenti, rendendo l'organizzazione e la gestione delle foto più intuitiva ed efficiente che mai.