Google Pixel 10 Pro XL: trapelate le prime immagini online

Le prime immagini del Google Pixel 10 Pro XL emerge sul web, anticipando il prossimo capitolo della linea di smartphone di Mountain View. Mentre Samsung e OnePlus hanno già svelato i loro dispositivi di punta per il 2025, cresce l'attesa per la nuova serie Pixel che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi. Android Headlines ha pubblicato le prime immagini leaked di quello che sarà il modello top di gamma della nuova linea, rivelando dettagli interessanti sul design e sulle dimensioni del dispositivo.

Un gigante che non cambia pelle

Il Pixel 10 Pro XL manterrà le dimensioni generose del suo predecessore, con un display da 6,8 pollici che dominerà la parte frontale. Secondo le immagini trapelate, le dimensioni precise del dispositivo saranno di 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, praticamente identiche al Pixel 9 Pro XL, con una differenza di appena 0,1 mm in altezza.

Google sembra intenzionata a continuare con la strategia di quattro modelli anche per la decima generazione. Oltre al Pro XL, la famiglia comprenderà il Pixel 10 standard, il Pixel 10 Pro e il Pixel 10 Pro Fold, mantenendo così una gamma diversificata per soddisfare diverse esigenze e fasce di prezzo.

Innovazione sotto il cofano

Nonostante le informazioni sulla serie Pixel 10 siano ancora limitate, alcune caratteristiche chiave sono già state confermate. Tutti i modelli monteranno il nuovo processore Tensor G5, evoluzione del chip proprietario di Google, e arriveranno sul mercato con Android 16 preinstallato.

La vera novità potrebbe essere "Pixel Sense", un assistente AI che funzionerà interamente sul dispositivo. Questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti per la privacy degli utenti.

Pixel Sense, in sviluppo da tempo, permetterà alle app di fornire risposte contestuali alle domande degli utenti, anche quando queste coinvolgono dati personali. L'elaborazione on-device garantirà che nessuna informazione sensibile venga inviata ai server Google, combinando così la potenza dell'AI con il rispetto della privacy.

Tempistiche di lancio e concorrenza

Se Google seguirà lo stesso calendario dello scorso anno, quando la serie Pixel 9 fu presentata ad agosto, possiamo aspettarci che i nuovi modelli arrivino in un periodo simile. Tuttavia, non è da escludere un lancio anticipato rispetto alla tradizione.

Nel frattempo, il mercato smartphone del 2025 è già in fermento. Apple ha lanciato l'iPhone 16e, OnePlus ha presentato i modelli 13 e 13R, mentre Samsung ha rinnovato la sua offerta premium con la serie Galaxy S25. Google dovrà quindi confrontarsi con una concorrenza già ben posizionata.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

In attesa del Pixel 9a

Prima dell'arrivo della serie 10, Google dovrebbe presentare il Pixel 9a già la prossima settimana. Questo modello di fascia media rappresenterà un'opzione più accessibile rispetto ai flagship, continuando la tradizione dei dispositivi "a" dell'azienda.

Recenti leak mostrano che il Pixel 9a manterrà la scocca in plastica vista nel modello precedente, probabilmente con una finitura opaca. Nonostante alcune indiscrezioni iniziali avessero suggerito un possibile upgrade verso materiali più premium, sembra che Google abbia scelto di mantenere questo aspetto invariato per contenere i costi.

Un mercato in evoluzione

Mentre i principali produttori come Apple e Samsung tendono a mantenere un design riconoscibile con aggiornamenti incrementali, altre aziende come Nothing stanno puntando su approcci più distintivi. La compagnia londinese, ad esempio, si prepara a lanciare i suoi Nothing (3a) e Nothing (3a) Pro, continuando a proporre un'estetica unica nel panorama smartphone.

In questo contesto sempre più competitivo, Google cerca di ritagliarsi uno spazio significativo puntando non solo sul design ma soprattutto sull'integrazione software-hardware e sulle capacità di intelligenza artificiale, elementi che da sempre contraddistinguono l'esperienza Pixel.