Google Pixel 6a sarà fatto così, ecco il mockup in video

Diffuse da poco sul sito di Fanthom Bracelets nuove foto del Google Pixel 6a, o meglio di un suo mockup in alluminio che rivela alcuni dettagli interessanti sul design e sull’hardware del mid-range della serie 6.

Per prima cosa – precisiamo – le immagini provengono da un leaker identificato come “David” di @xleaks7, che le ha condivise in parte sul suo profilo Twitter e poi con il sito dei suoi partner per l’occasione (quelli di Fanthom Bracelets, per l’appunto). Il dummy (o “fantoccio”) di Google Pixel 6a è realizzato completamente in alluminio e mostra un 6a diverso da quello che ci aspettavamo.

Photo credit - fathombracelets.com

Relativamente al design, il cambiamento è innegabile: si parte dal retro, con una fotocamera posteriore che si estende in orizzontale e somiglia molto a quella dei “fratelli maggiori” Pixel 6 e 6 Pro. Il modulo sembra includere due obiettivi e un flash LED.

Photo credit - fathombracelets.com

Niente da segnalare per quanto riguarda il fondo, vale a dire il lato inferiore del dispositivo. Vediamo un bottom “standard” rispetto a quello degli altri smartphone di Google, con le griglie degli altoparlanti a destra e a sinistra e al centro la porta per la ricarica USB Tipo-C.

Photo credit - fathombracelets.com

Nella parte anteriore è ben visibile il foro per la fotocamera e il sensore di impronte digitali che ritroveremo dietro lo schermo. È probabile che le cornici siano sottili quanto quelle di Pixel 6.

Photo credit - fathombracelets.com

Si fanno notare i due lati più lunghi, che la dicono… lunga sullo spessore di Pixel 6a. È proprio l’eccessivo spessore, il “dettaglio” che potrebbe deludere molti fan dei Pixel, per quanto l’estetica in generale sia unica e il prezzo si prospetti piuttosto contenuto.

L’uscita di Google Pixel 6a è attesa per il 2022, non si sa ancora di preciso in che mese.