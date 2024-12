Google è in vena di regali: Pixel 6, 7 e Fold riceveranno altri 2 anni di aggiornamenti

Google ha annunciato un'estensione del supporto per gli aggiornamenti del sistema operativo Android a cinque anni per i dispositivi Pixel della serie 6 e 7, compreso il primo Pixel Fold. Originariamente, questi modelli dovevano ricevere aggiornamenti solo per un periodo di tre anni.

Questa decisione arriva sulle orme dell'impegno di Google di fornire sette anni di aggiornamenti sia per il sistema operativo che per la sicurezza per le generazioni più recenti, come Pixel 8 e Pixel 9. L'aggiornamento delle politiche per i modelli precedenti riflette l'evoluzione degli standard di supporto di Google e la sua risposta alle aspettative degli utenti per un supporto più longevo.

Questo cambiamento non riguarda il Pixel Tablet, il quale manterrà il suo originale schema di aggiornamenti di tre anni per l'OS Android e cinque per la sicurezza.

Nello specifico, i dispositivi Pixel 6, Pixel 7 e Pixel Fold, compresi i modelli "Pro" e "a", beneficeranno degli aggiornamenti per cinque anni a partire dalla loro data di rilascio sul Google Store negli Stati Uniti. Questo include aggiornamenti del sistema operativo, patch di sicurezza e potenzialmente nuove funzionalità che verranno aggiunte tramite gli aggiornamenti "Pixel Drop".

Il prolungamento del supporto per questi modelli potrebbe tradursi in una maggiore longevità per i dispositivi e una migliore protezione contro le minacce di sicurezza, a fronte di un panorama tecnologico in rapida evoluzione.

La promessa di aggiornamenti estesi sottolinea l'impegno di Google nel supportare i suoi consumatori nel lungo termine, garantendo che i dispositivi rimangano aggiornati con le ultime funzionalità e protezioni disponibili. Questo è un fattore rilevante per gli utenti che desiderano tenere il loro dispositivo operativo per più tempo, senza la necessità di sostituirlo frequentemente.

Mentre gli utenti delle generazioni Pixel 6 e 7 possono gioire per questa estensione, resta da vedere come questo influenzerà le percezioni e le vendite delle generazioni più recenti di dispositivi Google Pixel.

Con il passare degli anni, Google ha continuato a espandere e migliorare Android, introducendo nuove versioni che offrono miglioramenti in termini di sicurezza, efficienza e funzionalità. Uno degli aspetti più importanti oggi è la longevità del supporto software, che ha un impatto diretto sulla sicurezza e sulla durabilità dei dispositivi. L'accesso continuo agli aggiornamenti di sicurezza è essenziale in un'era in cui le minacce informatiche sono in costante evoluzione.

Il concetto di estendere gli aggiornamenti non è solo una questione di sicurezza, ma anche di sostenibilità ambientale. Ridurre la frequenza con cui i dispositivi vengono sostituiti può avere un significativo impatto positivo sull'ambiente, riducendo i rifiuti elettronici e il consumo di risorse necessarie per la produzione di nuovi dispositivi.