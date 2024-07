Prezzo più basso del Prime: Google Pixel 8 Pro a un prezzo SHOCK! (-36%)

Se volete cambiare smartphone e assicurarvi una splendida novità Google a un prezzo incredibile, non potete perdere questa fantastica offerta su Amazon. Ora su Amazon, il Google Pixel 8 Pro, uno smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua, è disponibile a un prezzo imperdibile di 699€, rispetto al prezzo originale di 1.099€. Ciò equivale a un risparmio del 36%!

Google Pixel 8 Pro, al prezzo più basso storico

Grazie al nuovo chip Google Tensor G3, questo dispositivo offre un'esperienza super veloce ed efficiente, accompagnata da funzionalità all'avanguardia nel campo delle foto e dei video. È perfetto per coloro che vogliono immortalare momenti con dettagli nitidi e colori vivaci, grazie alle sue quattro fotocamere di livello professionale e al miglior zoom mai visto su un Pixel.

Per gli utenti esigenti che sono spesso in movimento, la batteria adattiva del Google Pixel 8 Pro garantisce oltre 24 ore di autonomia, estendibili fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo. La sua capacità di ricarica veloce e la resistenza a cadute, schizzi e polvere, grazie alla protezione IP68 e al rivestimento Corning Gorilla Glass Victus 2, lo rendono un compagno affidabile per ogni avventura.

Inoltre, se vi trovate spesso a viaggiare o a lavorare in ambienti internazionali, la funzionalità di Traduzione dal vivo vi permetterà di superare qualsiasi barriera linguistica in modo istantaneo!

In sconto a 699,00€ rispetto al prezzo originale di 1.099€, il Google Pixel 8 Pro è un affare per chi cerca le più avanzate caratteristiche tecnologiche e di sicurezza in uno smartphone. Questo dispositivo non solo eccelle per prestazioni e durata della batteria, ma ridefinisce anche l'esperienza fotografica mobile e la sicurezza online. Vi consigliamo caldamente l'acquisto per rimanere al passo con le più recenti innovazioni del settore tecnologico! E in caso vogliate ammortizzare la spesa, avete l'occasione di pagare a rate a tasso zero con Cofidis!

