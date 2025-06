Se siete alla ricerca di cuffie wireless di fascia alta con una delle migliori tecnologie di cancellazione del rumore attiva attualmente disponibili sul mercato, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su AliExpress. Le Sony WH-1000XM5, uno dei modelli più apprezzati da esperti e utenti, sono ora disponibili al prezzo imperdibile di 236,48€, una cifra decisamente competitiva rispetto alla media.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 si distinguono per la loro capacità di offrire un'esperienza d'ascolto immersiva e personalizzata grazie alla presenza di ben quattro microfoni per padiglione, capaci di adattarsi dinamicamente all'ambiente circostante grazie alla funzione Auto NC Optimizer. Questo sistema garantisce una riduzione del rumore precisa ed efficace, sia in ambienti chiusi che all'aperto, trasformando ogni momento in un'oasi di silenzio.

La qualità audio è altrettanto sorprendente, con driver appositamente progettati per valorizzare le alte frequenze e la compatibilità con audio ad alta risoluzione tramite LDAC, la tecnologia di codifica sviluppata da Sony. Il risultato è un suono ricco di dettagli e profondità, perfetto per chi desidera ascoltare musica con la massima fedeltà.

L'autonomia di 30 ore vi consente di utilizzare le cuffie per giorni senza preoccuparvi della ricarica, mentre la ricarica rapida garantisce fino a 3 ore di ascolto con appena 3 minuti di carica tramite adattatore USB-PD. Il comfort è garantito da materiali di pregio e un design ergonomico che permette di indossarle anche per lunghi periodi senza alcun fastidio.

Inoltre, la presenza di connessione multipoint vi consente di collegare contemporaneamente due dispositivi Bluetooth, passando senza interruzioni da una chiamata sullo smartphone a un video sul laptop. I comandi vocali sono supportati da Alexa, Google Assistant e Siri, rendendo il controllo ancora più intuitivo e immediato.

A soli 236,48€, le Sony WH-1000XM5 rappresentano un'occasione rara per accedere a un prodotto premium a un prezzo ridotto. Se volete migliorare la vostra esperienza audio, è il momento giusto per approfittare di questa promozione su AliExpress.

