A lato della presentazione del nuovissimo Google Pixel 6a, Big G ha aggiornato anche un’altra categoria del suo catalogo di prodotti hardware. Stiamo ovviamente parlando del segmento audio, con le nuovissime Google Pixel Buds Pro che si apprestano a entrare nel mercato sempre più agguerrito delle cuffiette true wireless top di gamma.

Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche peculiari delle Google Pixel Buds Pro per scoprire se si tratti di un prodotto in grado di tenere il passo dei “nomi grossi” del settore, scoprendo le integrazioni e le funzionalità uniche pensate dall’azienda californiana.

Google Pixel Buds Pro, il suono a un altro livello

L’appellativo “Pro” ci aiuta subito a capire le intenzioni di Google nei confronti di questo nuovo prodotto. La cancellazione attiva dei rumori è la caratteristica principale delle nuovissime Google Pixel Buds Pro, con un approccio però diverso da quanto visto dalla concorrenza, frutto del lavoro di sviluppo proprietario di Google. Il chip audio pensato da Big G infatti è stato studiato in maniera professionale da un team di ingegneri con lo specifico obiettivo di garantire all’utente finale la miglior qualità del suono possibile con il minimo disturbo legato dai rumori esterni.

La multi connessione è qui

A lato della cancellazione attiva dei rumori, un’altra funzionalità particolarmente amata dagli utenti è protagonista nelle nuove Pixel Buds Pro. Si tratta del supporto alla multi connessione, con a quale si potrà connettere queste cuffiette con due dispositivi contemporaneamente, passando rapidamente da un device all’altro in base a quale sta riproducendo dei contenuti multimediali.

Connettendo quindi le Pixel Buds Pro per esempio con il proprio computer e il proprio smartphone (queste cuffie sono compatibili ovviamente con tutti i dispositivi Bluetooth, Android e non solo), non si dovrà far altro che riprodurre i contenuti e in maniera completamente automatica le cuffiette si connetteranno al dispositivo corretto, passando in maniera rapidissima dall’uno all’altro ogni qual volta che la fonte di riproduzione verrà modificata.

Una batteria in grado di non abbandonarci sul più bello

Come sempre accada quando si parla di cuffiette wireless, le funzionalità sono importanti almeno quanto l’autonomia. Nel caso delle Google Pixel Buds Pro, l’azienda ha deciso per l’implementazione del supporto alla ricarica wireless per rendere più facile e semplice la gestione della ricarica.I dati di autonomia dichiarati dall’azienda non vi porteranno però a utilizzare molto spesso questa funzionalità in quanto queste cuffiette sono in grado di garantire fino ad 11 ore di utilizzo continuo e fino a 7 ore di utilizzo continuo con modalità cancellazione rumore attiva.

Prezzi e disponibilità delle nuovissime Pixel Buds Pro

Come nel caso del nuovissimo Google Pixel 6a appena presentato, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 21 di Luglio. Il prezzo richiesto, in America, per acquistare questo nuovo paio i cuffiette true wireless, nei 4 colori disponibili, sarà di 199,99 dollari.