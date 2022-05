Dopo settimane e mesi di speculazioni, oggi Google ha finalmente deciso di togliere il velo di mistero e presentare al mondo Pixel 6a. Dopo una famiglia Pixel 6, protagonista sulle nostre pagine con contenuti dedicati e recensioni, Google torna quindi alla carica nel segmento hardware smartphone in quella che è divenuta, già dai tempi del Pixel 3a, una delle linee di device più attese e desiderate dagli utenti.

Il motivo di tanto interesse è ovviamente da ricercarsi nello speciale rapporto qualità prezzo che da sempre ha caratterizzato i dispositivi presentati da Google facenti parte di questa famiglia. Google Pixel 6a continuerà su questa strada di successi, oppure i compromessi in questo 2022 saranno troppi da accettare? Scopriamo insieme le novità hardware di questo smartphone nelle prime immagini ufficiali!

Google Pixel6a, eccolo finalmente

Tanti gli elementi di continuità di questo Pixel 6a con i suoi fratelli maggiori della linea Pixel 6. Posteriormente l’area fotografica viene infatti presa in prestito in maniera quasi identica per un look and feel generale quindi in grado di rimandare alla memoria i dispositivi più pregiati della casa.

Gli elementi di continuità però non si fermano a una sola e mera questione estetica. Il cuore pulsante di questo nuovo Pixel 6a è infatti lo stesso chip Google Tensor che abbiamo visto per la prima volta in Pixel 6 e Pixel 6 Pro, con quindi tutti gli elementi di potenza ed efficienza che abbiamo imparato a conoscere con i due flasghip made by Google presentati lo scorso autunno.

Scheda tecnica di Google Pixel 6a

A seguire la scheda tecnica completa di Google Pixel 6a: