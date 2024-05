Google uccide il suo ennesimo servizio di chat, lo conoscevate?

Il famoso "cimitero di Google" si affolla ogni anno di più. La società di Mountain View continua a dismettere molti dei servizi che non hanno raggiunto un pubblico sufficientemente ampio o che non hanno portato i profitti sperati.

L'ultima funzionalità a essere colpita è la chat presente nei Google Business Profile, che verrà disattivata e completamente rimossa nei prossimi mesi. Specificatamente progettata per le imprese, questa funzionalità cesserà di funzionare il 15 luglio 2024.

Sebbene i clienti potranno ancora trovare e contattare le imprese tramite Google Search e Maps, non sarà più possibile avviare nuove conversazioni tramite chat con un'impresa direttamente da Google.

La società ha annunciato che la funzionalità di chat sarà completamente eliminata dal Google Business Profile il 31 luglio 2024. Google ha consigliato alle aziende che si affidano a questa specifica funzionalità di considerare canali di chat alternativi per continuare a comunicare con i loro clienti.

Le imprese interessate a conservare i dati delle chat precedenti possono scaricarli tramite Google Takeout. È importante notare che questi saranno disponibili per il download solo fino al 30 agosto 2024.

Per quanto riguarda i clienti coinvolti in conversazioni di chat esistenti, essi saranno informati della dismissione della funzionalità a partire dal 15 luglio 2024. Tutte le notifiche saranno visualizzate nelle conversazioni di chat esistenti fino al 31 luglio 2024, data dopo la quale la funzionalità non sarà più supportata.

Avevate mai utilizzato questa funzione per chattare con le aziende? Vi mancherà il servizio o Google ha fatto bene ad eliminarlo?