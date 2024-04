Su WhatsApp arrivano i filtri per trovare subito le chat più importanti

Meta sta introducendo tre nuovi filtri su WhatsApp, rendendo più efficiente la gestione delle chat sull'app di messaggistica più diffusa al mondo. Questi nuovi strumenti potrebbero sembrare solo un piccolo aggiornamento, ma promettono di avere un impatto significativo sull'esperienza utente, specialmente per coloro che hanno un grande flusso di conversazioni via chat.

Il primo dei nuovi filtri è "Non lette". Questo filtro è progettato per evidenziare e mettere in risalto tutti i messaggi non letti, offrendo agli utenti una visione immediata dei messaggi più recenti che richiedono attenzione. Ciò può essere particolarmente utile per coloro che ricevono tanti messaggi.

I filtri renderanno più semplice organizzarsi e trovare le conversazioni più importanti, aiutando le persone a gestire i messaggi in modo più efficiente.

Il secondo filtro è "Gruppi": Meta specifica che questa è una funzionalità molto richiesta dagli utenti, e consente di visualizzare tutte le chat di gruppo a cui partecipano attualmente. Questo filtro semplifica notevolmente la navigazione tra le conversazioni di gruppo e può essere particolarmente utile per coloro che partecipano a molte chat di gruppo diverse.

Infine, c'è il filtro predefinito "Tutti", che consente agli utenti di visualizzare l'intera casella di posta senza alcun filtro attivato. I nuovi filtri appariranno in cima all'elenco delle chat nella home page di WhatsApp, offrendo agli utenti un accesso rapido e intuitivo alle diverse categorie di chat.

Al momento, i nuovi filtri sono in fase di implementazione e saranno disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane su dispositivi mobili. Non è chiaro se questi filtri saranno disponibili anche sulla versione desktop di WhatsApp, ma è probabile che Meta li estenda anche a questa piattaforma per garantire un'esperienza uniforme su tutti i dispositivi.