WhatsApp, arriva il blocco delle singole chat anche sui dispositivi secondari

Al momento questa funzione è disponibile solo per WhatsApp per Android e sui dispositivi collegati. Si spera che WhatsApp estenda presto questa funzionalità anche alle versioni per iOS, Mac, Windows e Web, garantendo una protezione per le chat bloccate su tutte le piattaforme. L'introduzione di questa novità rappresenta un significativo miglioramento per la privacy degli utenti di WhatsApp, offrendo un maggiore controllo agli utenti sulle proprie conversazioni private e contribuendo a rafforzare la fiducia degli utenti nell'utilizzo della piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo.