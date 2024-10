Google vuole insegnarvi a parlare con l'IA

Google ha recentemente lanciato un corso intitolato “Google Prompting Essentials” su Coursera, destinato a insegnare agli utenti come interagire efficacemente con i chatbot AI usando i prompt adeguati. Il corso, che costa 49 dollari (ma è incluso per gli abbonati Coursera Plus), è strutturato in quattro moduli con 12 compiti e può essere completato in meno di 10 ore. Al termine, i partecipanti riceveranno un certificato da Google, utilizzabile per arricchire il proprio curriculum e profili professionali.

La formazione si propone di insegnare competenze fondamentali per sfruttare al meglio i modelli di intelligenza artificiale generativa. Gli iscritti impareranno a adattare rapidamente le email per diversi destinatari, riassumere documenti lunghi in punti chiave, generare idee innovative per progetti, creare presentazioni coinvolgenti e ricevere feedback, analizzare dati e realizzare visualizzazioni d'impatto.

Imparare a usare l'intelligenza artificiale responsabilmente è fondamentale

Inoltre, il corso pone una particolare enfasi sull'uso responsabile dell'IA, educando i partecipanti su come riconoscere bias ed errori nei modelli AI. Questa conoscenza è cruciale per utilizzare queste tecnologie in modo etico ed efficace nel mondo professionale e privato.

Il crescente impiego di strumenti basati sull'intelligenza artificiale nelle più diverse aree lavorative rende sempre più indispensabile per professionisti di vari settori acquisire competenze specifiche in questo campo. Google, con il suo corso, risponde a questa esigenza formativa, promettendo di trasformare l'interazione degli utenti con la tecnologia AI, migliorando non solo l'efficienza ma anche la qualità del lavoro svolto.