HMD: con Nokia 9.3 PureView si fa sul serio

Nokia 9.3 PureView è il top di gamma che HMD Global sta preparando da mesi. I rumors riportano che è pronto e sarà rilasciato prestissimo.

Nokia 9.3 PureView avrà un grande display Oled con una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera con il sensore principale da 108 MP e la possibilità di registrare video in 8K a 60 fps.

Ebbene, se il top di gamma di HMD Global è pronto, lo sono anche il Nokia 7.3 5G e il Nokia 6.3. Verranno svelati in un annuncio che li includerà insieme nel mese di novembre. Android One basato su Android 10 per tutti.

I due smartphone medi di gamma avranno un rapporto qualità prezzo molto buono, rispettivamente dotati di Snapdragon 690 e Snapdragon 670. Inoltre, entrambi, avranno la fotocamera con un sensore da 48 MP e una batteria da 4000 mAh.

Tornando invece sul flagship Nokia 9.3, finalmente sarà un top di gamma a tutti gli effetti. In questi anni HMD Global ha optato per dotare i propri smartphone di schede tecniche “inferiori” rispetto a ciò che il mercato poteva offrire in quel momento, attirando non poche critiche da parte dell’utenza che predilige tuttora il marchio Nokia.

Nokia 9.3 avrà uno Snapdragon 865 con 8 GB di RAM e una penta camera capitanata da un sensore da 108 MP. Sarà anche presente un teleobiettivo che garantirà uno Zoom ottico decisamente notevole.

Insomma, HMD Global sta organizzando una grande presentazione con un terminale Top a tutti gli effetti e, una volta ufficiali, li presenteremo anche a voi.