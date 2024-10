Honor 200 Smart: resistente e accessibile a 179€

HONOR lancia oggi il nuovo smartphone di fascia media HONOR 200 Smart, caratterizzato da un'elevata resistenza alle cadute e impermeabilità IP64. Il dispositivo offre anche una batteria a lunga durata e funzionalità fotografiche potenziate dall'intelligenza artificiale, oltre a un prezzo decisamente competitivo di 179€.

Il nuovo HONOR 200 Smart si inserisce nella strategia dell'azienda di fornire dispositivi accessibili, ma con prestazioni e funzionalità avanzate. La sua robustezza lo rende adatto all'uso quotidiano in diverse condizioni, rispondendo alle esigenze di consumatori attenti al budget ma che non vogliono rinunciare a tecnologie moderne.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co., ha dichiarato: "HONOR 200 Smart dimostra l'impegno di HONOR nel democratizzare la tecnologia, integrando funzioni di intelligenza artificiale utili, tipicamente presenti nei dispositivi di fascia più alta, in una fascia di prezzo più accessibile".

Resistenza e durabilità

L'HONOR 200 Smart è stato progettato per resistere agli imprevisti quotidiani. Il dispositivo utilizza un'innovativa architettura di ammortizzazione combinata con uno schermo in vetro temperato, aumentando significativamente la resistenza agli urti. Ha ottenuto 5 stelle per la resistenza alle cadute e la certificazione SGS Premium Performance.

HONOR 200 Smart stabilisce un nuovo punto di riferimento per la durabilità degli smartphone.

Lo smartphone vanta anche una classificazione IP64, che lo protegge da polvere e schizzi d'acqua, rendendolo adatto all'uso in diversi ambienti.

Batteria e prestazioni

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5200 mAh, che offre fino a 19 ore di streaming online o 55 ore di riproduzione musicale. La modalità di risparmio energetico HONOR Ultra consente di sfruttare al massimo l'autonomia residua, garantendo 60 minuti di chiamate anche con solo il 2% di batteria.

Immagine 1 di 6

Immagine 2 di 6

Immagine 3 di 6

Immagine 4 di 6

Immagine 5 di 6

Immagine 6 di 6

La tecnologia HONOR SuperCharge da 35W permette una ricarica rapida via cavo Type-C. Lo smartphone offre 256 GB di memoria interna e utilizza la tecnologia RAM Turbo di HONOR, che fornisce un'esperienza equivalente a 8 GB di RAM (4 GB fisici + 4 GB virtuali).

Fotocamera e display

L'HONOR 200 Smart è dotato di un sistema di fotocamere da 50MP, con una fotocamera principale progettata per catturare immagini di alta qualità in varie condizioni di scatto.

Il display da 6,80 pollici offre un rapporto schermo/corpo del 91,3%, con una risoluzione di 2412 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

Disponibilità e prezzo

L'HONOR 200 Smart sarà disponibile da oggi 14 ottobre in due colorazioni: Midnight Black e Forest Green. Il prezzo di partenza è fissato a 179.99 euro, e il dispositivo sarà acquistabile presso i principali rivenditori di elettronica, Amazon e sul sito ufficiale honor.com.