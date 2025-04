Honor 400 Lite, tuttofare economico con un tasto in più | Recensione

Honor 400 Lite è uno smartphone interessante, resistente, con un ottimo display e funzioni AI interessanti, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e smart senza spendere una fortuna. Le fotocamere potrebbero essere migliori ma la grande autonomia non delude. Ricorda forse un po' troppo un iPhone, ma per alcuni questo potrebbe essere un punto a suo favore.

Honor 400 Lite: la recensione in un minuto

Honor 400 Lite si inserisce nel competitivo mercato degli smartphone di fascia medio-bassa, puntando a distinguersi grazie a un forte accento sull'intelligenza artificiale, un design curato e specifiche equilibrate. Esteticamente, colpisce per la sua sottigliezza (7,29mm) e leggerezza (171g), nonostante una scocca in policarbonato che, seppur meno premium, garantisce resistenza, certificata dalla SGS Five-Star Drop Resistance e dalla protezione IP64 contro acqua e polvere. Il design, pur non originalissimo nel modulo fotocamera posteriore, risulta piacevole.

Il display è uno dei punti di forza: un ampio pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080x2412, refresh rate a 120Hz per una fluidità ottimale e una luminosità di picco molto alta (3500 nit), che assicura visibilità perfetta anche sotto il sole. Supporta il 100% della gamma colori DCI-P3 per colori vividi e integra numerose tecnologie per la protezione degli occhi, come il dimming PWM a 3840Hz e filtri per la luce blu. Il sensore di impronte è ottico e integrato sotto lo schermo. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, affiancato da 8GB di RAM (espandibili virtualmente a 16GB con RAM Turbo) e 256GB di storage. Le prestazioni sono adeguate per l'uso quotidiano e il multitasking, sufficienti per il casual gaming ma non per titoli molto esigenti. La batteria da 5230mAh garantisce buona autonomia, supportata dalla ricarica rapida a 35W (100% in 75 minuti).

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale da 108MP (f/1.75), capace di buoni scatti anche con poca luce e ritratti con bokeh abbastanza naturale, affiancato da un ultra-grandangolare da 5MP e una selfie-cam da 16MP. La vera novità è l'integrazione AI, a partire da un tasto fisico dedicato (AI Camera Button) per avvio rapido, scatto, video, zoom e accesso a Google Lens. Funzioni come AI Motion Sensing Capture, Moving Photo e strumenti di ritocco (AI Eraser, AI Outpainting) arricchiscono l'esperienza. Il software MagicOS 9.0 (basato su Android 15) include Magic Portal per interazioni contestuali, Magic Capsule per notifiche espanse, Traduzione AI e l'assistente Google Gemini.

Prezzi

Honor 400 Lite è disponibile presso le principali catene di elettronica di consumo nelle colorazioni Velvet Grey, Velvet Black e Mars Green. Il prezzo consigliato al pubblico è di 299,90 euro. Al lancio, è prevista un'offerta che include una valutazione dell'usato (trade-in) di 30 euro e l'abbinamento con lo smartwatch Honor Watch2. Il dispositivo è acquistabile anche sullo store online ufficiale del marchio.

Si tratta di un prezzo commisurato all'offerta e alle specifiche tecniche, ancora di più se si desidera anche lo smartwatch offerto in bundle. Con l'inevitabile calo di prezzo che inesorabilmente affligge gli smartphone in ogni fascia di prezzo, diventerà ancora più facile da raccomandare.

Honor 400 Lite: la recensione completa

Il panorama della telefonia mobile continua a evolversi a ritmi sostenuti, con nuovi dispositivi lanciati continuamente che promettono di offrire esperienze utente sempre più sofisticate. In questo scenario dinamico, Honor si presenta con il suo nuovo 400 Lite, un dispositivo che ambisce a ridefinire i concetti di fotografia e produttività nella fascia entry-level grazie a un’integrazione avanzata di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un tasto aggiuntivo.

Originale nel colore, un po' meno nel design

Il primo impatto con l'Honor 400 Lite è positivo, grazie a un design che bilancia un'estetica moderna e praticità quotidiana. Disponibile nelle colorazioni Marrs Green, più che verde è un azzurro acquamarina brillante e distintivo (lo vedete nelle foto), Velvet Grey, un elegante grigio vellutato, e Velvet Black, un classico nero profondo, il dispositivo si presenta con una finitura curata e piacevole al tatto. Sia le cornici che la scocca posteriore sono in policarbonato, materiale forse un po' meno pregiato rispetto ai prodotti più costosi ma decisamente più resistente alle cadute.

Parlando di cadute, un elemento distintivo e degno di nota è la certificazione SGS Five-Star Drop Resistance. Questa certificazione attesta la resistenza complessiva del dispositivo agli urti, in conformità con le rigorose specifiche tecniche di affidabilità di SGS. Questa certificazione rappresenta un valore aggiunto importante per gli utenti più distratti o per coloro che cercano un dispositivo in grado di sopportare meglio gli imprevisti della vita quotidiana. Non è resistente come Honor Magic7 Lite, ma è comunque più resistente dello standard.

A ciò si aggiunge la certificazione IP64, per la resistenza all'acqua e alla polvere, completata dalla tecnologia che permette l'uso dello smartphone con le mani bagnate. Ciò garantisce un funzionamento del touchscreen anche in ambienti umidi, un dettaglio non trascurabile per chi utilizza spesso lo smartphone all'aperto o in contesti dove l'acqua potrebbe essere un problema.

Con dimensioni di 161mm di altezza, 74,55mm di larghezza e un profilo di soli 7,29mm di spessore, l'Honor 400 Lite si distingue per la sua sottigliezza e leggerezza, avendo un peso di appena 171 grammi. Questa combinazione di spessore contenuto e peso piuma si traduce in un comfort d'uso prolungato, rendendo il dispositivo ideale per chi vuole sfruttare l'ampio schermo per guardarsi ore e ore di contenuti.

Il design abbastanza standard, con bordi piatti e angoli arrotondati, è accentuato da un vistoso modulo fotografico geometrico sul retro, che ospita le fotocamere e il flash LED. La forma di questa sporgenza è una via di mezzo tra quella quadrata vista su iPhone (con fotocamere e flash che ricalcano il posizionamento dei sensori degli smartphone Apple) e quella triangolare dei recenti Huawei Pura70. Non brilla per originalità, ma non è un brutto smartphone e in mano non risulta troppo "cheap".

Grande display per l'intrattenimento

L'esperienza utente di uno smartphone è inevitabilmente legata alla qualità del suo display, e l'Honor 400 Lite non delude sotto questo aspetto. Il dispositivo è equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici, una tecnologia che garantisce colori vivaci, neri profondi e un contrasto elevato, per un'esperienza visiva coinvolgente in qualsiasi contesto.

La risoluzione del display è di 1080×2412 pixel, con un rapporto d'aspetto di 20:9 e una densità di pixel di circa 394 PPI. Questi valori si traducono in immagini nitide e dettagliate, ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web e la lettura di testi. A ciò si aggiunge una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che offre animazioni fluide e uno scrolling più reattivo, migliorando significativamente l'esperienza utente complessiva.

Un altro punto di forza del display è la sua elevata luminosità, che raggiunge un picco di 3500 nit. Questo valore, raggiungibile in caso di luce solare intensa, assicura un'eccellente visibilità dello schermo anche sotto la luce diretta del sole, un aspetto cruciale per l'utilizzo del dispositivo all'aperto. La qualità cromatica è garantita dal supporto a 16,7 milioni di colori e dalla copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3, standard di riferimento per l'industria cinematografica, che si traduce in una riproduzione dei colori ricca e accurata. I colori sono di default leggermente più saturi dello standard, ma dalle impostazioni si può tranquillamente

Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione degli occhi, con l'integrazione di diverse tecnologie per la cura degli occhi. Tra queste spiccano il dimming PWM ad alta frequenza di 3840Hz, che riduce al minimo lo sfarfallio dello schermo soprattutto in condizioni di bassa luminosità, la tecnologia Hardware Low Blue Light che abbassa l'esposizione alla luce blu dannosa, il Dynamic Dimming che regola la luminosità imitando la luce solare naturale per ridurre l'affaticamento visivo, la modalità Circadian Night che modifica i toni verso colori più caldi la sera per favorire un sonno migliore, la Modalità e-book che simula l'effetto della carta per una lettura più confortevole.

Per quanto riguarda la sicurezza e la comodità dello sblocco, l'Honor 400 Lite integra un lettore ottico di impronte digitali posizionato sotto il display. Questa soluzione offre uno sblocco intuitivo del dispositivo, integrandosi perfettamente nel design del pannello frontale. Non è tra i più veloci mai provati, ma nemmeno tra i più lenti.

Specifiche equilibrate

Il nuovo smartphone Honor è mosso dal processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm). Questo chipset octa-core è composto da due core ad alte prestazioni ARM Cortex-A78 con una velocità fino a 2,5GHz e sei core Cortex-A55 a basso consumo energetico che operano fino a 2GHz. Questa architettura assicura un equilibrio tra potenza ed efficienza energetica, garantendo prestazioni fluide per le attività quotidiane, il multitasking e anche per sessioni di gioco non troppo impegnative con giochi semplici. La gestione multi-processore eterogenea contribuisce a un multitasking senza interruzioni e a un funzionamento efficiente delle applicazioni. La parte grafica è affidata alla GPU IMG BXM-8-256.

Mentre la CPU di questo chip è abbastanza standard, non le è la GPU. A confermare la cosa, l'impossibilità di eseguire le nostre classiche prove con il benchmark 3DMark che ha segnalato l'incompatibilità del processore grafico con alcune delle sue funzioni di test. E se il Play Store ci ha impedito di scaricare League of Legends: Wild Rift, altri giochi come Diablo Immortal, Genshin Impact e Pokémon TCG Pocket si sono installati senza problemi. Ovviamente non aspettatevi le prestazioni di uno smartphone da gaming, Honor 400 Lite è più orientato verso i titoli casual.

Per quanto riguarda la memoria, Honor 400 Lite è disponibile in configurazioni con 256GB di memoria interna e 8GB di RAM. Un aspetto interessante è la presenza della tecnologia Honor RAM Turbo che sfrutta una parte della memoria ROM per espandere virtualmente la RAM fino a 16GB. Questa soluzione mira a migliorare la reattività del sistema e la capacità di gestire un maggior numero di applicazioni in background senza compromettere le prestazioni.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor 400 Lite 952 2250 472028 45824 Non supportato Non supportato CMF Phone 1 1037 2950 647638 98308 855 (5,12 fps) 849 - 845 (99,5%) Motorola edge 50 Neo 1041 2941 689866 97228 860 (5,15 fps) 863 - 860 (99,6%)

In termini di connettività, Honor 400 Lite supporta le reti 5G (SA/NSA), garantendo velocità di download e streaming elevate, bassa latenza e connessioni stabili. Non manca il supporto Wi-Fi 5 dual-band e Bluetooth 5.3 con supporto A2DP e LE. Per la navigazione satellitare sono presenti GPS, GLONASS, GALILEO e BDS. Il dispositivo è dotato di NFC e di porta USB Tipo-C 2.0 con supporto OTG. Non è presente un secondo speaker per un audio stereo, ma quello presente è abbastanza forte e ha una qualità discreta. Lo smartphone è compatibile con Nano-SIM, dual stand-by, e dispone anche di una eSIM, offrendo flessibilità nella gestione delle linee telefoniche.

È mosso da una batteria da 5230mAh, che garantisce una buona durata e prestazioni affidabili per affrontare una giornata intensa senza la preoccupazione di rimanere senza energia.

A supportare l'autonomia troviamo la tecnologia di ricarica Honor Wired SuperCharge da 35W. Questa tecnologia è in grado di ricaricare il dispositivo fino al 100% in soli 75 minuti, garantendo tempi di inattività minimi e la possibilità di avere rapidamente a disposizione l'energia necessaria per continuare la propria attività.

IA e tasto aggiuntivo migliorano l'esperienza di scatto

Il comparto fotografico di Honor 400 Lite è ereditato da Honor X9c Smart, modello da noi mai arrivato, integrando un sistema di fotocamere potenziato da funzionalità intelligenti.

La fotocamera posteriore principale vanta un sensore da 108MP con apertura f/1.75 e autofocus PDAF. Questa fotocamera è progettata per catturare momenti quotidiani con una grande ricchezza di dettagli. L'ampia apertura garantisce un'ottima capacità di raccolta della luce, rendendola abbastanza performante anche in condizioni di scarsa illuminazione e adatta alla fotografia notturna. La fotocamera principale è inoltre in grado di produrre un effetto bokeh naturale, sfocando delicatamente gli oggetti vicini ed evidenziando quelli lontani, ideale per ritratti artistici. Per gli amanti dei ritratti, sono disponibili tre modalità specializzate: 1x Ritratto Ambientale, 2x Ritratto Classico e 3x Ritratto Ravvicinato, che permettono di sperimentare diverse lunghezze focali e creare effetti unici, anche se manca un teleobiettivo dedicato.

Ad affiancare il sensore principale troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP con apertura f/2.2, che consente di catturare scatti con un ampio campo visivo, ideale per paesaggi o foto di gruppo. Ha anche un ruolo nel calcolo della profondità di campo per l'effetto bokeh. La risoluzione non è altissima e il sensore è abbastanza piccolo, di conseguenza è più adatta alla fotografia diurna che a quella notturna o di interni poco illuminati.

La fotocamera frontale è dotata di un sensore da 16MP ed è progettata per catturare selfie vivaci e dettagliati anche in condizioni di illuminazione difficili. Sfruttando la potenza dell'Honor AI Image Engine e dell'Honor RAW Domain Algorithm (algoritmi software usati anche per le fotocamere principali), la fotocamera frontale bilancia in modo intelligente luci e ombre, prevenendo la sovraesposizione nelle aree luminose e mantenendo i dettagli nelle regioni più scure. Per migliorare ulteriormente la qualità dei selfie in condizioni di scarsa illuminazione, il dispositivo include una luce per selfie integrata, che crea un'illuminazione morbida e aggiunge profondità e brillantezza ai ritratti.

Tutte le fotocamere, sia nel lato anteriore che quello posteriore, sono in grado di registrare video in 1080p a 30fps. Non è un prodotto dedicato ai content creator o agli appassionati di cinematografia, ma fa bene il suo lavoro nel catturare ricordi importanti con una qualità sufficiente.

Il vero protagonista del comparto fotografico dell'Honor 400 Lite è l'intelligenza artificiale, integrata in diverse funzionalità. Il dispositivo è il primo smartphone del marchio dotato di un pulsante dedicato che l'azienda chiama AI Camera Button. Con una semplice pressione del pulsante, gli utenti possono avviare immediatamente l'app della fotocamera, una pressione breve consente di scattare una foto, mentre una pressione prolungata avvia la registrazione video. L'app fotocamera permette di toccare il tasto per mettere a fuoco e scorrere avanti e indietro per cambiare il livello di ingrandimento.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Tenendo premuto il tasto si avvia Google Lens, una funzione che si è rivelata più utile del previsto nella vita quotidiana. È possibile identificare oggetti come piante, animali e opere d'arte, tradurre testi in oltre 100 lingue da menu e cartelli, copiare testo da immagini, ottenere soluzioni passo-passo per problemi accademici e fare acquisti scansionando prodotti.

Le capacità di fotografia AI includono AI Motion Sensing Capture, che sfrutta un algoritmo di rilevamento della velocità per riconoscere il movimento in tempo reale e attivare automaticamente la modalità ad alta frequenza di fotogrammi con un otturatore veloce per catturare l'azione con precisione. La funzione Moving Photo permette di immortalare momenti vividi e dinamici in brevi video di 3 secondi, catturando l'essenza della scena, pronti per essere condivisi sui social media.

Per il ritocco fotografico, Honor 400 Lite offre AI Portrait Magic Retouching, con strumenti come AI Eraser e AI Outpainting. AI Eraser utilizza un'avanzata tecnologia AI per rimuovere senza sforzo elementi indesiderati dalle foto, riempiendo automaticamente l'area in modo intelligente per un risultato naturale. AI Outpainting, invece, utilizza l'AI per espandere i confini delle foto, analizzando la composizione e il contesto per "dipingere" oltre i bordi originali, creando scene più ampie e complete.

Tutte le funzioni che ci si aspetta

Il nuovo Lite arriva con a bordo l'ultima versione di MagicOS 9.0, che utilizza come base Android 15. Questa combinazione offre un'esperienza utente più intelligente e personalizzata, con funzionalità avanzate potenziate dall'intelligenza artificiale che semplificano le attività quotidiane e l'intrattenimento.

Una delle funzionalità di punta è Magic Portal, che sfrutta l'AI avanzata per comprendere i messaggi e le intenzioni dell'utente, indirizzandolo alle app appropriate. Gli utenti possono semplicemente cerchiare oggetti sullo schermo per abilitare la comprensione istantanea di testi e immagini, accedendo rapidamente ai servizi desiderati. Ad esempio, cerchiando l'immagine di un libro, Magic Portal può visualizzare istantaneamente le app di e-commerce pertinenti. Questa funzionalità supporta una vasta gamma di applicazioni, tra cui trasporti, produttività e intrattenimento, con un apprendimento basato sull'analisi dei dati che indirizza l'utente all'app più frequentemente utilizzata per determinate azioni.

Magic Capsule migliora l'esperienza utente consentendo interazioni multimodali con le notifiche. Con un semplice tocco su una notifica nella parte superiore dello schermo, gli utenti possono accedere istantaneamente a informazioni aggiuntive relative a quella notifica, eliminando la necessità di navigare tra più app. Ad esempio, è possibile accedere rapidamente alle funzioni per controllare un timer o controllare i dettagli della musica senza dover aprire le app corrispondenti, esattamente come accade con la Dynamic Island di iPhone.

Honor 400 Lite vuole anche superare le barriere linguistiche con la sua potente funzione di Traduzione AI. Questa funzionalità offre supporto per la traduzione istantanea di più lingue rendendo le conversazioni più semplici in ogni contesto. Sono disponibili due modalità distinte: la Modalità Conversazione, progettata per la comunicazione tra due persone sedute vicine, e la Modalità Faccia a Faccia, per conversazioni tra persone ai lati opposti del dispositivo, offrendo traduzioni in tempo reale nella lingua scelta.

Honor 400 Lite ha preinstallata anche l'app Google Gemini, un assistente AI che migliora la produttività e la creatività. Gemini aiuta in attività come l'apprendimento, la scrittura di email e la pianificazione di eventi, utilizzando testo, voce, foto e fotocamera, e si integra con app Google come Maps e YouTube.

Conclusioni

Honor 400 Lite si presenta come un dispositivo competitivo nel segmento degli smartphone di fascia medio-bassa. Il suo design elegante e sottile, unito alla sua resistenza certificata, lo rende un compagno affidabile per la vita di tutti i giorni. Lo schermo di buona qualità e le tecnologie per la protezione degli occhi offrono un'esperienza visiva piacevole. Le prestazioni sono in linea con la fascia di prezzo. Infine, l'autonomia affidabile completa un quadro complessivamente positivo.

L'Honor 400 Lite si rivolge a un pubblico ampio, dagli appassionati di fotografia mobile che cercano strumenti creativi e intelligenti ad un budget più contenuto, agli utenti che desiderano un dispositivo affidabile per la quotidianità, senza rinunciare a un design particolare e a funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Honor 400 Lite si posiziona come un concorrente interessante nel mercato degli smartphone più economici, sebbene nel complesso non sia il più originale.