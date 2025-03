Honor Alpha Plan, 10 miliardi di dollari per sviluppare un ecosistema aperto e collaborativo

In occasione del Mobile World Congress (MWC) 2025, HONOR ha presentato una nuova strategia aziendale denominata HONOR ALPHA PLAN. Questo piano segna un cambiamento significativo per l'azienda, che passa da un focus primario sulla produzione di smartphone a un'ambizione più ampia: diventare un attore chiave nell'ecosistema di dispositivi basati sull'intelligenza artificiale (AI). Il piano è supportato da un investimento dichiarato di 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Il nuovo CEO di HONOR, James Li, ha illustrato la strategia durante una presentazione, evidenziando l'impatto dell'IA sull'industria dei dispositivi. L'ALPHA PLAN si articola su diversi punti:

Sviluppo di uno smartphone con funzionalità AI avanzate: Il piano prevede la creazione di uno smartphone che integri funzionalità AI per migliorare l'interazione utente-dispositivo e fungere da punto di accesso all'ecosistema AI. I dettagli specifici su questo dispositivo non sono stati completamente rivelati.

Integrazione dell'IA nell'hardware: HONOR intende incorporare l'intelligenza artificiale in una gamma più ampia di prodotti, tra cui PC, tablet e dispositivi indossabili. Questo processo comporterà una riprogettazione dell'hardware esistente per sfruttare le tecnologie AI.

Collaborazione con partner del settore: Li ha invitato altre aziende del settore a collaborare per sviluppare un ecosistema di dispositivi AI più ampio e interoperabile. L'azienda sottolinea l'importanza di un approccio aperto e di una collaborazione tra diversi sistemi operativi.

La scelta del nome "ALPHA PLAN" è stata spiegata da HONOR come un riferimento alla prima lettera dell'alfabeto greco, simbolo di inizio e di ricerca dell'eccellenza. L'azienda ha anche evidenziato una connessione visiva tra la lettera minuscola "α" e il carattere cinese per "uomo" (人), sottolineando l'intento di un'innovazione incentrata sull'utente.

Durante la presentazione, rappresentanti di diverse aziende tecnologiche e di telecomunicazioni, tra cui Google, Qualcomm, Orange, Telefónica, CKH Group e Vodafone, sono saliti sul palco per esprimere il loro supporto all'iniziativa.

“Oggi HONOR ha svelato una visione ambiziosa per un futuro in cui l'AI sarà il cuore di ogni esperienza d'uso dei dispositivi. Siamo entusiasti di collaborare con HONOR per integrare la nostra tecnologia nella prossima generazione di dispositivi AI", ha dichiarato Alex Katouzian, Group General Manager, Mobile, Compute & XR (MCX), Qualcomm Technologies, Inc.

HONOR ha annunciato un impegno di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di sicurezza per la serie HONOR Magic, iniziando con il modello HONOR Magic7 Pro. Questo impegno verrà esteso ad altri modelli di punta e dispositivi pieghevoli.

L'azienda ha anche ribadito i suoi obiettivi di sostenibilità, tra cui il raggiungimento della neutralità operativa delle emissioni di carbonio entro il 2040 e l'estensione di questo obiettivo all'intera catena di fornitura e ai prodotti entro il 2050.

"La collaborazione è il filo che intreccia l'ecosistema aperto dell'IA. Siamo entusiasti di unirci a HONOR e ad altri partner del settore per guidare questa rivoluzione tecnologica. Grazie a una cooperazione più stretta che mai, stiamo integrando profondamente Gemini nelle VARIE soluzioni, aprendo nuove possibilità finora inesplorate, il tutto garantendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti", ha dichiarato Matt Waldbusser, Managing Director, Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud.

Quali novità sono state annunciate?

HONOR ha illustrato alcuni progressi in quattro aree tecnologiche relative all'IA:

Agente mobile personale: È stata presentata una dimostrazione di un agente AI in grado di effettuare prenotazioni integrando informazioni da diverse fonti, come il calendario e le condizioni del traffico. Questa funzionalità è stata sviluppata in collaborazione con Google Cloud e Qualcomm.

AIMAGE: Un nuovo marchio per le tecnologie di imaging di HONOR, che include una funzione di "AI Upscale" per il restauro di vecchie foto, basata sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite.

Condivisione di file tra dispositivi: HONOR ha annunciato una tecnologia per il trasferimento di file tra dispositivi iOS e Android.

HONOR ha annunciato una tecnologia per il trasferimento di file tra dispositivi iOS e Android. Rilevamento di deepfake: Una funzionalità di sicurezza per identificare contenuti multimediali manipolati tramite intelligenza artificiale.

In parallelo alla presentazione della strategia, HONOR ha mostrato una serie di nuovi dispositivi che incarnano, in vari gradi, l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Il MagicBook Pro 14, un laptop, si distingue per il focus sulle prestazioni e sulla capacità di interagire con l'ecosistema Apple, permettendo la condivisione di file con i dispositivi iOS, una funzionalità non sempre scontata nel panorama dei PC Windows.

Sul fronte dei tablet, HONOR Pad V9 è stato presentato come un dispositivo pensato per l'apprendimento e la produttività, con un display ad alta risoluzione (2,8K) e funzionalità software basate sull'IA, come la presa di appunti intelligente ("AI Notes"), la gestione di documenti ("AI Docs") e la ricerca contestuale tramite cerchiatura di elementi sullo schermo ("Circle to Search").

Per quanto riguarda gli indossabili, HONOR Watch 5 Ultra è uno smartwatch che punta sull'autonomia, con una durata della batteria dichiarata fino a 15 giorni, e su funzionalità dedicate al monitoraggio dell'attività fisica. Infine, gli auricolari wireless HONOR Earbuds Open, dal design ergonomico, offrono, oltre alla riproduzione audio, funzionalità avanzate come la traduzione automatica e l'interpretazione in tempo reale, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale. Questi prodotti rappresentano esempi concreti dell'applicazione dell'IA in diversi ambiti, dall'informatica personale all'intrattenimento, passando per la salute e il benessere.